Aston Villa hävisi West Hamille maalein 1–2.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa alkukaudella säväyttänyt Aston Villa kärsi jo neljännen tappionsa viidestä viime ottelusta, kun West Ham otti täyden pistepotin lukemin 2–1 maanantai-iltana.

Pelitapahtumien valossa Aston Villa olisi voinut saada mukaansa enemmänkin, mutta tehottomuus maalipaikoissa jätti joukkueen tyhjin käsin.

West Hamilta maalinteossa onnistuivat molempien puoliaikojen alussa Angelo Ogbonna ja Jarrod Bowen. Villan ainokaisen iski komealla laukauksella kapteeni Jack Grealish.

Aston Villan Ollie Watkins sai yrittää tasoitusmaalin tekemistä rangaistuspotkusta, mutta laukaus osui ylärimaan vartti ennen loppua. Ottelun viime hetkillä hän sai pallon maaliin, mutta tilanne tuomittiin videotarkistuksen jälkeen paitsioksi.

Vasemmalla laidalla viihtyvä Grealish, 25, on ollut syksyn suurimpia tähtiä ja mies on yhdeksässä ottelussa tehnyt viisi maalia ja syöttänyt niin ikään viisi. Hän on Valioliigan syöttötilastossa toisena Tottenhamin Harry Kanen (9) jälkeen.

Grealish teki maajoukkuedebyyttinsä Kansojen liigassa syyskuussa ja oli kentän näkyvimpiä pelaajia, vaikkei tehoja vielä tullutkaan.

Grealishin erottaa kentällä vahvasta ohitus- ja suojaamiskyvystään, ja pelityylin lisäksi silmiin pistää lähes nilkkoihin asti alas käärityt sukat.

Moni onkin ihmetellyt, eikö mies käytä pakollisia säärisuojia lainkaan. Käyttää, muttei aikuisten kokoa olevia.

Grealish kertoi syyn sukkatyyliinsä ja pieniin säärisuojiinsa Birmingham Mail -lehdelle aiemmin tänä vuonna.

”Sukkien on tietysti tarkoitus ylettyä pohkeiden yläpuolelle. Yhtenä vuonna, kun pelasin täällä, sukat olivat kutistuneet pesussa eivätkä nousseet tarpeeksi ylös”, Grealish selvitti.

”Pelasin sillä kaudella todella hyvin, joten tuosta tuli minulle taikauskoinen asia. Ajattelin, että jatkan samalla tyylillä, koska olen pelannut hyvin.”

Lehden tietojen mukaan Grealishin käyttämät säärisuojat ovat juniorikokoa. Ja Grealish käyttää siis niitä, jotta voisi pitää sukat alhaalla.

Peli näyttää edelleen sujuvan, joten isompia suojia tai ylös asti vedettyjä sukkia tuskin nähdään lähiaikoina Villa-kapteenin jaloissa.