Mestaruuden jo varmistaneelta Hamiltonilta jää tulevan viikonlopun osakilpailu väliin.

Formula 1 -sarjan tämän kauden mestaruuden jo varmistaneella Lewis Hamiltonilla on todettu koronavirustartunta. Mercedes-talli ja Kansainvälinen autoliitto vahvistivat asian tiistaiaamuna.

Hamilton on karanteenissa eikä voi osallistua viikonloppuna ajettavaan Bahrainin toiseen osakilpailuun. Hamilton voitti sunnuntaina ajetun osakilpailun, mikä oli hänelle jo 11. voitto 15 kilpailusta.

”Lewis testattiin kolme kertaa viime viikolla, ja kaikki tulokset olivat negatiivisia. Viimeisin tulos saatiin sunnuntaina iltapäivällä”, Mercedes kertoo tiedotteessa.

”Hän heräsi kuitenkin maanantaina tuntien lieviä oireita. Hän sai tietää, että henkilö, jonka hän oli tavannut ennen Bahrainia oli antanut positiivisen tuloksen. Lewis meni tämän johdosta testiin ja sai positiivisen tuloksen, joka varmistettiin vielä uudella testillä.”

Hamiltonin poissaolon myötä tallikaveri Valtteri Bottakselle avautuu sauma kauden kolmanteen voittoon. Bottas on MM-pisteissä toisena, mutta Red Bullin Max Verstappen on vain 12 pisteen päässä. MM-sarjaa on jäljellä kaksi kilpailua.

Mercedes ilmoittaa myöhemmin, kuka ajaa Bottaksen ohella Mercedestä Sakhirin gp:ssä.

Hamilton ja Alfa Romeon Kimi Räikkönen nähtiin keskustelevan läheisissä tunnelmissa ennen sunnuntain kilpailua. Molemmilla oli maskit kasvoilla, mutta Räikkösellä lienee silti edessään useampi testi ennen viikonlopun osakilpailua.

F1-kausi päättyy 13. joulukuuta ajettavaan Abu Dhabin osakilpailuun.