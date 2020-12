Mercedeksellä on kaksi testikuljettajaa, mutta Nico Hülkenberg on myös vahva vaihtoehto.

Formula ykkösiä hallitsevan Mercedes-tallin tähtikuljettaja, maailmanmestaruuden jo varmistanut Lewis Hamilton on sivussa ensi viikonloppuna koronavirustartunnan takia. Nyt kysymys kuuluu, kuka saa himoitun paikan Valtteri Bottaksen tallikaverina, kun Bahrainissa ajetaan toisena viikonloppuna peräkkäin F1-osakilpailu.

Mercedeksellä on tällä kaudella kaksi kokenutta testikuljettajaa, Esteban Gutiérrez ja Stoffel Vandoorne, joista jompi kumpi olisi helpoin valinta.

Meksikolainen, 29-vuotias Gutiérrez on ajanut F1-kisoja Sauber- ja Haas-talleissa, mutta edellisestä F1-kisasta on jo neljä vuotta.

Testikuskeista todennäköisempi vaihtoehto on belgialainen, 28-vuotias Vandoorne. Hän on ajanut F1-kisoja McLarenilla – viimeisin kisa on vuodelta 2018. Vandoorne on parhaillaan testaamassa Mercedeksen Formula E -autoa Valenciassa ja hänen oli tarkoitus joka tapauksessa saapua Bahrainiin ensi viikonloppuna, Racefans-sivusto kertoo.

Valinta ei kuitenkaan automaattisesti osu tallin testikuljettajiin. Kun Mercedeksen sopimustalli Racing Point on tällä kaudella tarvinnut tuuraajaa molemmille kuskeilleen Sergio Perezille ja Lance Strollille, valinta on kohdistunut Nico Hülkenbergiin.

Hülkenberg jäi ilman tallipaikkaa tälle kaudelle, mutta on hoitanut tuuraukset mallikkaasti. Lähteekö puhelu jälleen saksalaiselle?

Vai osuuko valinta sittenkin Esteban Oconiin tai George Russelliin? Molemmat ovat Mercedeksen nuorisoakatemian kuskeja, mutta molemmat ovat myös toisen F1-tallin kuskeja, Ocon Renaultilla ja Russell Williamsilla. Sopivalla korvauksella siirto lienee mahdollinen.