Ruotsin pääsarjassa olisi ollut käyttöä maaliviivateknologialle.

Teknologia on lisääntynyt jalkapallossa viime vuosina merkittävästi, mikä jakaa vahvasti mielipiteitä pelaajien, valmentajien ja kannattajien keskuudessa. Erityisesti närää on herättänyt VAR (video assistant referee), eli tilanteiden tarkistaminen videolta.

Maaliviivateknologia sen sijaan hyväksytään yleisemmin, ja sille olisikin ollut käyttöä Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa maanantaina.

Hammarby isännöi IFK Norrköpingiä ja kotijoukkueen pelaajat juhlivat maalia ensimmäisen jakson puolivälissä, kun Paulinho laukoi pallon maaliin lähietäisyydeltä.

Juhlat olivat kuitenkin lyhyet ja ennenaikaiset, sillä ottelun tuomaristo ei nähnyt pallon ylittäneen maaliviivaa ennen kuin vieraiden puolustaja Henrik Castegren siivosi sen väljemmille vesille.

Hidastuksesta maalia on vaikea todeta, mutta maalin yläpuolelta otetuista kuvista näkyy selvästi, että pallo on ylittänyt maaliviivan kokonaan.

Castegren on itsekin sitä mieltä, että pallo oli todennäköisesti maalissa.

”Vaikea sanoa, en oikeasti tiedä, oliko pallo sisällä. Jos erotuomarit eivät ole varmoja, heidän ei pidä viheltää. Jos minun pitäisi arvata, luulen, että se on sisällä”, Castegren totesi Aftonbladetille.

Tilanne muodostui ottelun kannalta varsin merkittäväksi, sillä IFK Norrköping vei lopulta pisteet lukemin 1–0. Ainoan maalin teki maalipörssin kärkimies Christoffer Nyman, jolle osuma oli kauden 17:s.

Voitto nosti IFK Norrköpingin sarjassa neljänneksi. Hammarby on seitsemäntenä. Sarjasta on pelaamatta yksi kierros, ja Malmö on jo varmistanut mestaruutensa.