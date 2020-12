Maajoukkueen ikärakenne on toistaiseksi terve, mutta kirittäjiä tarvitaan lähivuosina.

Naisten maajoukkue pelaa tiistai-iltana tärkeän EM-karsintapelin Skotlannissa kello 21.30 Suomen aikaa. Helmareita ei ole nähty arvokisoissa seitsemään vuoteen, mutta nyt mahdollisuudet vuoteen 2022 siirrettyyn EM-turnaukseen ovat hyvät.

Lohkovoittaja lunastaa EM-lipun ja kakkonen jatkokarsintapaikan huhtikuulle. EM-kisoihin pääsee 16 maata, joista seitsemän on jo selvillä.

Voitto tiistaina varmistaisi Suomelle vähintään jatkokarsintapaikan.

Suomella on varsin vahva runko. Laajasta ryhmästä peräti 18 pelaajaa on esiintynyt vähintään 20 maaottelussa, ja kymmenen pelaajaa on pelannut 50 peliä tai enemmän.

Maajoukkueen ikäjakauma on toistaiseksi terve, mutta kirittäjiä kaivataan lähivuosina. Tinja-Riikka Korpela (34), Tuija Hyyrynen (32), Anna Westerlund (31) ja Linda Sällström (32) eivät pelaa ikuisesti.

Pitkässä pelaajalistassa ei ole yhtään 2000-luvulla syntynyttä.

Suomen U18- ja U19-maajoukkueiden päävalmentaja Arttu Pitkäkangas on luottavainen, että junioreista nousee naisten maajoukkueeseen kaivatut kaksi pelaajaa ikäluokkaa kohden.

Suomi on kolkutellut Euroopan kympin kärkeä niin alle 19-vuotiaissa kuin alle 17-vuotiaissakin. Helmarien ranking Euroopassa on tällä hetkellä 19:s.

”Lista potentiaalisista pelaajista on pitkä. Meillä on useita pelaajia, jotka ovat osoittaneet pärjäävänsä ikäluokassaan Euroopan kovimpia maita vastaan. Sinnikkyys ja pitkäjänteisyys ovat tärkeimpiä juttuja nuorille pelaajille, mitä on korostanut myös naisten päävalmentaja Anna Signeul”, Pitkäkangas sanoo.

Tyttöpelaajien määrä on pysynyt melko samana viime vuodet. Lapsi- ja harrastevaiheessa on kasvua mutta kilpapelaajissa hieman pudotusta.

16–19-vuotiaista kaikki eivät ole valmiita siihen työmäärään, mitä huipulle pääsy vaatii. Jopa maajoukkuetason pelaajissa on ilmennyt muutamia lopettamisia.

Pitkäkangas korostaa, että kaikista pelaajista tulisi pitää mahdollisimman hyvää huolta.

”On mietittävä tarkkaan, tarjoammeko nuorille esimerkiksi riittävän mielenkiintoisia vaihtoehtoja jatkaa futista muulla kuin kilpatasolla.”

Maajoukkuetasolla harppaus U19-ryhmästä naisiin on tunnetusti pitkä. U23-maajoukkue on tämän vuoksi tärkeä väliporras kohti A-maajoukkuetta.

Tällä hetkellä suurin osa U19-ikäisistä lupauksista pelaa naisten liigaa, ja lahjakkuuksia tulee mukavasti eri puolilta Suomea. Pääkaupunkiseudun lisäksi vahvimpia ovat Tampere, Oulu, Turku ja Jyväskylä.

Ulkomailla uraansa rakentaa muutama talentti, mutta työpaikat ovat tiukassa. Kansainvälinen kilpailu on kiristynyt huomattavasti.

Taustalla naisvalmentajien määrä kasvaa Suomessa. Tänä vuonna starttikurssilla oli ennätysmäärä naisvalmentajia. Ensi vuoden huippupelaajien valmentajakurssille osallistuu ennätyksellisen paljon naisia.

Uefa maksaa koulutustukea monelle naisvalmentajalle.

Pitkäkangas ja aluevalmentaja Akan Okomoh tutkivat keväällä suomalaispelaajien vahvuuksia ja heikkouksia maanosan parhaisiin verrattuna.

Analyysin tuloksia on koottu oheiseen tietolaatikkoon.

Palloliitto pyrkii viemään viestiä kansainvälisistä ympyröistä kotimaisille seuroille. Palautteenanto on yksi Suomen jalkapallon viisastenkivistä.

Pelaajan laadukas arki on ollut Palloliitossa keskiössä jo jonkin aikaa. Tämän seikan tärkeyttä korostaa myös Pitkäkangas.

”Jokaisen pelaajan tulisi saada arjessa oikeanlaisia haasteita. Parhaat pelaajat eivät saa päästä liian helpolla, mutta arki ei saa olla pelkkää selviytymistäkään.”

Yksilö kaipaa ympärilleen laadukkaita pelaajia ja valmentajia. Koulun, kodin ja futiksen yhdistelmän pitää toimia sujuvasti, jotta pelaaja jaksaa ja arki pysyy hallinnassa.

”Pelaajan ympäristö on keskeisin tekijä pelaajakehityksen kannalta ja sen parantamisen eteen meidän on laitettava kaikki panokset. Liiton tehtävänä on auttaa seuroja ja pelaajia kehittymään kohti kansainvälistä tasoa.”