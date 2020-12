Skotlanti oli alavireinen syksyllä, mutta se ei ole mitenkään pois Suomen hienosta suorituksesta. Altavastaajan jalkapallolla Suomi voitti kahdesti niukimmalla mahdollisella marginaalilla ennakkosuosikki Skotlannin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Enää kaksi askelta kisapaikkaan. Pettymykseen vuonna 2018 päättyneiden MM-karsintojen jälkeen Helmarit on lähellä EM-karsintalohkonsa voittoa ja kisapaikkaa.

Ei ihme, että Suomen päävalmentaja Anna Signeul istui liikutuksen vallassa Edinburghissä vaihtopenkillä sen jälkeen, kun Amanda Rantasen oli tehnyt voittomaalin lisäajan viimeiseillä sekunneilla Skotlantia vastaan. Rantasen nenä oli punainen hänen tehtyään maalin kasvoillaan, mutta kipu oli voiton arvoista.

Suomen naisten maajoukkueella on nyt kaikki omissa käsissään mitä tulee taisteluun vuoden 2022 EM-kisapaikasta. Joukkue on kehittynyt sitten pettymykseen päättyneiden MM-karsintojen.

Se on todella harvinaista herkkua, että Suomi voittaa kahdesti perättäin maailmanlistalla ylempänä olevan joukkueen. Lohkon ennakkosuosikki Skotlanti on Fifan listalla nyt sijalla 21, ja Suomi sijalla 30. Skotlanti oli alavireinen syksyllä, mutta se ei ole mitenkään pois Suomen hienosta suorituksesta. Altavastaajan jalkapallolla Suomi voitti kahdesti niukimmalla mahdollisella marginaalilla ennakkosuosikki Skotlannin.

Suomella on jäljellä vierasottelu Kyprosta vastaan sekä kotiottelu Portugalia vastaan, ja voi olla, että jälkimmäinen viedään helmikuussa neutraalille kentälle Suomen kevätalven olosuhteiden takia. Karsintojen ratkaisuotteluna nähdään siis todennäköisesti Suomen kotiottelu Portugalia vastaan helmikuussa.

Viime karsintojen jälkeen oli selvä, että joukkueen kokeneet tähdet kaipasivat rinnalleen nuorempia vastuunkantajia. Natalia Kuikka on jo noussut konkarien rinnalle ja Eveliina Summanen on hyvää vauhtia kasvamassa keskikentän ehdottomaksi avainpelaajaksi. Ja nyt tuorein tähdenlento on Kansallisessa liigassa kymmenen maalia tehnyt Amanda Rantanen, josta tuli yllätysratkaisija.