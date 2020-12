Skotlannin neljästä maanlaajuisesta mediasta yksikään ei kerro ottelusta mitään verkkosivuillaan.

Skotlannin EM-haaveet murskaksi. Skotlannille nolo tappio viime hetkillä. Skotlanti joutui pettymään.

Nämä olisivat voineet olla mahdollisia otsikoita Skotlannin mediassa, kun Suomi voitti Skotlannin 1–0 EM-karsinnassa tiistai-iltana ja romutti skottien mahdollisuudet EM-kisoihin, jotka pelataan sen eteläisessä naapurissa Englannissa vuonna 2022.

Otsikot ovat kuitenkin keksittyjä, sillä Skotlannin media vaikenee ottelusta täysin.

Skotlannissa ilmestyy neljä maanlaajuista lehteä, tabloidi Daily Record sekä sanomalehdet The Scotsman, The Herald ja The National. Yhdenkään näistä verkkosivuilla ei ole riviäkään ottelusta keskiviikkoon kello 11:een mennessä. Scotsman on nelikosta ainoa, jonka päätoimitus on Edinburghissa, jossa myös ottelu pelattiin, mutta se ei ylittänyt uutiskynnystä.

Kaikissa pohditaan Celticin manageritilannetta ja myös Glawgow Rangers on näkyvästi esillä.

Aivan ilman tietoa ottelusta skotit eivät jääneet, sillä BBC:n skontlantilaiset versiot noteerasivat ottelun. Gaelin kielinen BBC Alba myös seurasi ottelua tiivisti Twitterissä, myös englanniksi.

BBC Skotlannin verkkosivuilla on otsikko ”Skotlanti kaipaa lisää ammattimaisuutta”. Se vie BBC:n juttuun, jossa haastatellaan Skotlannin keskikenttäpelaajaa Lisa Evansia.

”Englannin EM-kisojen seuraamisesta kotona tulee rankkaa”, Evans toteaa.

Jutussa on myös linkki ottelujuttuun, jossa lyhyesti kerrotaan ottelun tapahtumat.

Myös englantilainen Guardian noteerasi ottelun ja kertoo muun muassa tarkasti, miten Amanda Rantasen dramaattinen maali syntyi.