Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen toivoo Kansainväliseltä hiihtoliitolta ja maajoukkueilta tiiviimpää yhteistyötä, jotta kauden jatkuminen turvallisesti voidaan taata mahdollisimman pian.

Suomen maastohiihtojoukkue jättää joulukuun maailmancupin kilpailut väliin koronavirustilanteen takia.

Maajoukkue päätyi samaan ratkaisuun kuin teki Norjan hiihtomaajoukkue jo tiistaina, eikä matkusta Sveitsin Davosiin ja Saksan Dresdeniin. Myös Ruotsin maajoukkue on päättänyt jättää joulukuun kisat väliin.

Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen mukaan päätöksenteossa punnittiin terveydenhuollon ja urheilun näkökulmia sekä matkustamisen vaikutuksia.

Kauden avanneen Rukan maailmancupin kokemukset tukivat päätöstä jättää loppuvuoden kisat väliin.

”Rukalla valitettavasti totesimme, että asenne koronavirusta kohtaan vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä”, Valtonen sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

”Rukan maailmancupin ollessa kauden ensimmäinen iso tapahtuma järjestäjät rakensivat parhaan tietämyksen mukaisen kisakuplan, mutta osallistujien yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen vaihtelevuudesta johtuen kisakupla ei vaaditulla tavalla toteutunut.”

Valtonen toivoo Kansainväliseltä hiihtoliitolta ja maajoukkueilta tiiviimpää yhteistyötä, jotta kauden jatkuminen turvallisesti voidaan taata mahdollisimman pian.

”Koronaepidemiatilanne Euroopassa on vaikea ja maajoukkueilla on iso vastuu, jos maiden välillä matkustetaan. Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta urheilijat ja taustahenkilöt eivät saa tartuntaa, eivätkä levitä mahdollista tartuntaa eteenpäin.”

” ”Rukalla valitettavasti totesimme, että asenne koronavirusta kohtaan vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä.”

Maajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen mukaan päätös ei ollut helppo.

”Tässä tilanteessa ei ole järkevää lähteä maailmalle, riskit ovat liian suuret. Haluamme varmistaa valmistautumisen kauden päätavoitteeseen, joka on Oberstdorfin MM-kisat”, toteaa Pasanen.

Maajoukkue järjestää tarvittaessa omia harjoituskilpailuja ja jatkaa leirejä Pohjois-Suomessa, jossa lumiolot ovat hyvät.

”Muun muassa Rovaniemellä on rakennettu toimiva harjoituskupla urheilijoille. Uskon, että pystymme valmistautumaan kevään kisoja kohti laadukkaasti, vaikka kovat maailmancupin kisat eivät juuri nyt ole ohjelmassa.”

Maajoukkue päättää osallistumisestaan vuoden vaihteessa kilpailtavalle Tour de Skille myöhemmin. Norjan maajoukkueessa on pidetty mahdollisena, että he jättäisivät myös Tourin väliin.