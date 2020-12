Suomella on mahdollisuudet vielä lohkovoittoon tai kakkossijaan, jolla pääsee suoraan kisoihin ilman jatkokarsintoja.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle voitto Skotlannista oli erittäin arvokas EM-karsinnassa. Tasapelikin olisi taannut hyvät mahdollisuudet EM-kisoihin, mutta nyt mahdollisuudet ovat suorastaan loistavat.

Vuoden 2022 EM-kisojen lopputurnaukseen Englantiin selviytyy 16 maata. Englanti kisajärjestäjänä ottaa yhden paikan, loput ratkaistaan karsinnoissa.

Karsintalohkoja on yhdeksän, joiden voittajat pääsevät suoraan kisoihin. Lisäksi parhaat kolme lohkokakkosta saavat suoran paikan. Loput kuusi lohkokakkosta ratkaisevat jatkokarsinnassa kolmen kisapaikan kohtalon.

Lohkojen tilanteet löytyvät Euroopan jalkapalloliiton Uefan verkkosivuilta.

Tällä hetkellä paras lohkokakkonen on Islanti, jolla on 19 pistettä ja maaliero 20 maalia plussalla. Itävallalla ja Sveitsillä on myös 19 pistettä: Itävallan maali ero on +19 ja Sveitsin +14. Nämä kolme maata ovat pelanneet jo kaikki ottelunsa.

Suomella on kasassa 16 pistettä ja maaliero on 16 maalia plussalla. Jäljellä on vielä kaksi ottelua. Myös Italialla on 16 pistettä ja maaliero +13 tässä vertailussa, sillä Italian lohkossa on yksi maa enemmän eikä lohkojumbosta (Georgia) saatuja pisteitä otetaan mukaan. Italialla on vielä yksi ottelu pelaamatta.

Muista lohkoista ei ole enää lohkokakkosilla mahdollisuutta nousta 19 pisteeseen.

Eli: Italia kohtaa viimeisessä ottelussaan Israelin kotiottelussaan – vierasottelu päättyi Italialle 3–2. Toisin sanoen Italiakin on voitolla nousemassa 19 pisteeseen. Jo kahden maalin voitolla se nousee ohi Sveitsin ja kolmanneksi parhaaksi lohkokolmoseksi.

Mutta Suomi voi muuttaa tilanteen selkeästi edukseen. Suomi kohtaa näillä näkymin helmikuussa ensin Portugalin ja sitten Kyproksen – ottelut piti alunperin pelata syyskuussa, mutta koronaviruspandemian takia ne siirrettiin.

Pelkällä Kypros-voitolla Suomi nousisi 19 pisteeseen. Jos Suomi häviäisi Portugalille maalilla ja voittaisi Kyproksen, Suomen maaliero olisi vähintään +16. Eli Suomi olisi kisakoneessa, jos Italian maaliero ei nousisi suuremmaksi ja vaikka Portugali voittaisi sekä Suomen että Skotlannin viimeisissä otteluissaan.

Mutta, osa 2: Jos Suomi pelaa vähintään tasapelin Portugalin kanssa (Portugalissa ottelu päättyi 1–1) ja voittaa vierasottelussaan Kyproksen (kotiottelu päättyi Suomelle 4–0), maalierovertailua ei tarvita eikä myöskään ole väliä, miten Portugali pelaa Skotlannin kanssa. Silloin Suomi on joko lohkovoittaja tai paras lohkokakkonen ja varmuudella EM-kisoissa.