Yleisurheilu

Liikuntamyllyässä yleisurheilijat saavat harjoitella kaupungin poikkeusluvalla päivittäin kello 8–20. ”Harjoitusaikaa on paljon.”

Aitajuoksija Annimari Korte on joutunut muiden pääkaupunkiseudulla harjoittelevien huippujen takia räätälöimään tarkkaan tulevia aikataulujaan.

Koronapandemian takia Helsingin, Espoon ja Vantaan sisätreenipaikkojen käyttöä on rajoitettu seuraavan kahden viikon aikana.

Keskiviikkona Korte sai helpottavan tiedon, että hän voi harjoitella uusitulla Olympiastadionilla 20. joulukuuta asti. Sen jälkeen Stadionin sisätilojen juoksuradat on suljettu viikoksi.

”Kahden viikon päästä täytyy lähteä jonnekin leirille”, Korte arvelee.

Suunnitelmissa on kolmen tai neljän viikon harjoitusleiri Stellenboschissa Etelä-Afrikassa, jossa suomalaiset pituushyppääjät Kristian Pulli ja Kristian Bäck ovat viihtyneet jo pitempään.

Korte kertoi puhuneensa Bäckin kanssa ja tulleensa vakuuttuneeksi, että Etelä-Afrikassa on turvallista treenata.

”Kaikki on siellä ihan hyvin”, Korte sanoo.

Stadionilla Korte saa harjoitella arkisin maanantaista perjantaihin. Lauantaina treenipaikaksi vaihtuu Esport Arena. Sunnuntaisin Korte pitää vapaata.

Korte harjoittelisi mielellään Eläintarhan urheilukentän tunnelissa, mutta se on pantu kiinni.

”Tykkään treenata siellä. Siellä ei ole koronavaaraa, kun ei ole yhtään ihmistäkään”, Korte ihmettelee tunnelin sulkemista.

Myllypurossa sijaitsevassa Liikuntamylly on suljettu kokonaan ajalla 30. marraskuuta–20. joulukuuta. Pieni määrä huippu-urheilijoita saa kuitenkin käydä hallissa harjoittelemassa tiettyinä aikoina.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toimitusjohtaja Simo Tarvonen kiittää Helsingin kaupunkia päätöksestä, että kärkiurheilijat saavat käydä Liikuntamyllyssä.

Yleisurheilussa listalla on maajoukkueen ja Olympiakomitean tukiurheilijoita, yhteensä 22 henkeä.

”Liikuntamylly on heille auki kello 8–20. Harjoitusaikaa on paljon. Kaupunki on tullut hyvin vastaan. Alkujaan yhden urheilijan treeniaika oli kaksi tuntia ja 15 minuuttia”, Tarvonen sanoo.

Esimerkiksi Kortteella rajattu kahden tunnin ja 15 minuutin harjoitusväli olisi ollut liian lyhyt.

”Minä en ehtisi treenata siinä ajassa. Minun treenini kestää aina kauemmin, eli se ei ihan toimi minulla”, Korte sanoo.

Hänelle treenit sattuvat sopimaan arkipäiviin ja pitkät harjoitusvedot lauantaille. Tämä ei välttämättä sovi kaikille, sillä monet harjoittelevat paljon myös viikonloppuisin.

Kaupungin koordinaatioryhmä arvio auki olevien harjoituspaikkojen tilanteen uudestaan 20. joulukuuta.

”Kukaan ei tiedä, mitä sitten tapahtuu. Tilanne on urheilijoille vaikea. Ratkaisuilla halutaan turvata ammattiurheilijoiden tilanne”, Tarvonen sanoo.

Jos rajoituksia joudutaan tiukentamaan, urheilijoiden määrää halleissa pitää ehkä rajoittaa.

Tarvosen omalla työpaikalla Mäkelänrinteessä saavat harjoitelle uimarit, uimahyppääjät, koripalloilijat ja rytmiset kilpavoimistelijat.

Koronarajoitus ei myöskään koske Olympiakomitean tukiurheilijoiden fysiikkatreenejä.

Käytännössä nyt toimitaan samalla tavalla kuin keväällä, jolloin Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö lähetti 21 kaupungille urheiluakatemioiden kautta vetoomuksen urheilijoiden harjoittelun takaamiseksi poikkeusajassa.

”Systeemi toimi keväällä hyvin. Lähes kaikissa kaupungeissa saatiin harjoittelu järjestettyä vastuullisesti. Mihinkään lajiin ei jää katveita”, yksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoo.

Hänen mukaansa treenipaikkojen rajoitettu aikaraja on ymmärrettävää ylläpidon takia.

”Ihan yötä myöten paikkoja ei voi pitää auki.”

Kevättalvella kaikki parhaatkaan eivät mahtuneet harjoituspaikkoihin kaupungeissaan. Esimerkiksi pikajuoksija Viljami Kaasalainen harjoitteli muutaman asteen lämmössä Harjun kentällä Jyväskylässä.

Elokuussa hän voitti 100 metrin Suomen mestaruuden.