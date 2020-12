Marcus Forss on tehnyt maalin keskimäärin joka 55 minuutti.

Jalkapallon Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Brentfordin suomalaishyökkääjän Marcus Forssin tehokas pelaaminen jatkui tiistai-iltana. Brentford haki 2–0-vierasvoiton Rotherdamista, ja Forss iski ottelun avausmaalin 57. minuutilla.

Forssille ottelu oli ensimmäinen, jossa hän pääsi Brentfordin avauskokoonpanoon. Täysiä minuutteja ei kuitenkaan tullut, sillä suomalainen otettiin vaihtoon myöhemmin toisella puoliajalla.

Forss on nyt tehnyt viisi maalia tämän kauden Mestaruussarjassa. Maaleja on syntynyt erittäin tiuhaan, sillä Forss on tarvinnut vain 55 minuuttia peliaikaa per maali. Forss on tässä tilastossa selkeästi sarjan tehokkain.

Vähintään neljä maalia tehneistä lähimmäksi pääsee Blackburnin Adam Armstrong, jolla lukema on 85 minuuttia. Amstrong on tehnyt jo 13 maalia ja jakaa maalipörssin ykköspaikan Forssin seurakaverin Ivan Toneyn kanssa. Toney on tarvinnut 98 minuuttia maalia kohti.

Forss, Armstrong ja Toney ovat ainoat, joilla minuuttiluku on alle 100. Maalipörssissä jaetulla neljännellä sijalla, seitsemän maalia, olevan Teemu Pukin lukema on 145 minuuttia.