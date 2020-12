Puolitoista vuotta sitten uimari Alina Antila, 16, jäätyi täysin ikäkausimestaruuskisojen 200 metrin selkäuinnin startissa. Vielä silloin hän ei osannut aavistaa, millainen positiivinen kierre siitä lähtisi.

”Olen sprintteri ja erikoistunut 50 metrin ja 100 metrin matkoihin. 200 metrin uinti on jo sellainen matka, että siinä kehoa hapottaa ihan eri tavalla. Pelkäsin sitä niin paljon, että jäädyin enkä päässyt startista liikkeelle”, Antila kertaa.

Alina Antilan isä Raimo otti puhelimen käteensä ja soitti tutulle mentaalivalmentajalle. Johanna Konttila vastasi mentaalivalmentajien maailmankonferenssissa Ruotsissa.

Konttila ja Antila pitivät saman tien lyhyen puhelinpalaverin. Asiaan palattiin seuraavalla viikolla.

”Tätä Alinan pelkoa oli käsitelty jo aiemmin. Mutta minulla oli tunne, että pelko tulee vielä rajummin uudelleen pintaan”, Johanna Konttila sanoo.

Konttila oli oikeassa: pelko iski uudelleen, ja Antilan ikäkausikisat päättyivät pettymykseen.

Alina Antila on yksi tämän hetken lupaavimmista suomalaisista uimareista. Johanna Konttila on toiminut hänen mentaalivalmentajanaan kohta pari vuotta.

Antilan ja Konttilan yhteistyö lähti 200 metrin selkäuinnista. Matkasta tulevat kipu ja tuska pelottivat, ja matka ahdisti tuolloin 14-vuotiasta Antilaa.

Antilan isä otti tyttärensä tuntemukset tosissaan ja lähti etsimään tälle apua.

”Suurin virhe tuossa tilanteessa olisi ollut olla kuuntelematta urheilijan tuntemuksia ja sanoa, että kyllä se siitä, altaaseen vaan ja uimaan”, Johanna Konttila sanoo.

” ”Mentaalivalmennus on urheilijan kasvun tukemista niin ihmisenä kuin urheilijanakin.”

Mäkelänrinteen urheilulukiossa elokuussa aloittanut Alina Antila sanoo, että mentaalivalmennus on nyt pysyvä osa hänen harjoitteluaan.­

Johanna Konttila kiinnostui mentaalivalmennuksesta vuosia sitten. Hän halusi tietää, mitä urheilijoiden päässä tapahtuu, kun he onnistuvat tai eivät onnistu suorituksissaan toivomallaan tavalla.

Konttila tahtoi selvittää, miksi suomalaiset urheilijat häviävät esimerkiksi ruotsalaisille, vaikka tilastojen valossa pitäisi olla toisin.

”Suomalaisten urheilijoiden kasvoista näkyi Ruotsi-ottelussa monesti epävarmuus. Kun epäilemme omia kykyjämme, alamme jännittää, ja silloin annamme lihaksille signaalin, joka näkyy päällepäin”, Konttila selittää.

Johanna Konttila opiskeli mentaalivalmennusta Åbo Akademin ja Novia-ammattikorkeakoulun ja Folkhälsanin yhteisessä koulutusohjelmassa ja pätevöityi mentaalivalmentajaksi Bengt Aspforsin opein. Aspfors on mentaalivalmentaja, hypnoterapeutti, naprapaatti ja yleisurheilun huippuvalmentaja.

Toinen Konttilan valmennusmenetelmiin merkittävästi vaikuttanut hahmo on Stig Wiklund, joka on useiden ruotsalaisten arvokisamitalistihiihtäjien, kuten Frida Karlssonin ja Johan Olssonin mentaalivalmentaja.

Näiden oppien ympärille Konttila on kehittänyt valmennusmenetelmiään.

Konttila on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hän valmentaa eri lajien urheilijoita.

Kun urheilijat seisovat lähtöviivalla odottamassa telineisiin komentamista ja starttia, he ovat hyvin paljaita. Epävarmuus heijastuu myös muihin joukkuetovereihin, Konttila sanoo.

Hyvä uutinen on, että itsevarmuutta voi harjoitella. Esimerkkinä toimivat Norjan ja Ruotsin hiihtomaajoukkueet, jotka viettävät valtavasti aikaa keskenään toisiaan sparraten ja kilvoitellen. Konttilan mukaan kilpailunomainen harjoittelu ryhmässä kohentaa myös yksilöurheilijan itsevarmuutta.

Johanna Konttila korostaa, että mentaalivalmennus on urheilijalle yksilöllinen kasvumatka. Vain pieni osa valmennuksesta keskittyy esimerkiksi alisuorittamisen käsittelyyn tai sellaisten pelkojen purkamiseen kuin Alina Antilalla.

Pysyvää muutosta ei tapahdu hetkessä.

”Kilpaurheilu on hyvin suorituskeskeistä, ja jos nuori urheilija ei vielä tunne edes itseään, on tärkeää, että hän ei lähtisi arvottamaan omaa ihmisarvoaan urheilusuoritusten ja kisamenestyksen kautta. Mentaalivalmennus on urheilijan kasvun tukemista niin ihmisenä kuin urheilijanakin”, Konttila sanoo.

” ”Pelko voi olla myös meidän kaveri.”

Alina Antilan ja mentaalivalmentaja Johanna Konttilan yhteistyö alkoi sen jälkeen, kun Antila oli jäätynyt täysin 200 metrin selkäuinnin startissa.

Alina Antilan pelko 200 metrin selkäuinnissa perustui epämiellyttävään kokemukseen kivusta ja tuskasta.

”Eikä pelkotiloista tarvitse päästä eroon, vaan pelko voi olla myös meidän kaveri. Kun negatiiviset kokemukset käsitellään, ne eivät jää kummittelemaan ja niistä tuleekin voimavara”, Konttila sanoo.

Konttilan mukaan valmennuksen tarkoitus ei ole tuhota epämiellyttävää kokemusta. Sen rinnalle voidaan tuoda toinen, positiivinen kokemus ja kuvitella sen avulla, kuinka suoritus alkaakin kulkea. Näin tekivät myös Konttila ja Antila.

”Muutimme epämiellyttävän kokemuksen positiiviseksi. Aloimme luoda mielikuvaa siitä, miten uinti kulkee. Teimme siitä mielikuvaharjoitteen ja äänitteen, jota Alina kuunteli. Sitä kautta saimme sisäänajettua Alinalle oikean käsitteen kyseistä matkaa kohtaan”, Konttila kertoo.

Konttilan mukaan itse uiminen ei ollut Antilalle ongelma. Kun tämä oli kokenut 200 metrin selkäuinnin ikävänä asiana, jo pelkästään sen odottaminen alkoi tuntua epämiellyttävältä.

” Lähdimme käsittelemään Alinan kisaa kokonaisuudessaan ja hakemaan keinoja ja rutiineja esimerkiksi hengittämiseen ja rauhoittumiseen. Hyvin äkkiä Alinan vahvuuksia alkoikin löytyä”, Konttila sanoo.

Reilu puoli vuotta ikäkausikisojen pettymyksestä Alina Antila kisasi Azerbaidžanin Bakussa uransa ensimmäiset kansainväliset kisat. Bakussa järjestetyillä Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla hän ui 200 metrin selkäuinnissa oman ennätyksensä ja sijoittui lopulta sijalle 16.

Konttilan mukaan mentaalivalmennuksessa kehitetään urheilijan ajattelua, oppimista ja sisäistä puhetta, joka ohjaa urheilijaa. Valmennettavan itsetunto kehittyy ja kyvyt kohdata erilaisia tilanteita elämässä kasvavat.

”Sillä, että etukäteen päättää, kuinka joku asia menee, pystyy vaikuttamaan hyvin paljon lopputulokseen”, Konttila sanoo.

Konttilan mukaan koronavirusaika on osoittanut hyvin myös sen, kuinka Alina pystyy toimimaan muuttuneissa olosuhteissa.

”Vaikka uimahallit menivät kiinni, hän sopeutui erinomaisesti muuttuneisiin harjoitusolosuhteisiin eikä valittanut yhtään, päinvastoin. Sitten hän ui 17-asteisessa vedessä eikä siitä tehnyt sen isompaa numeroa. Alina oli kiitollinen siitä, että pääsi uimaan eikä nähnyt tilannetta mahdottomana, vaan mahdollisuutena”, Konttila sanoo.

”Mentaalivalmennus on yhtä tärkeää kuin fyysinenkin harjoittelu. Se pitää päätä kasassa ja auttaa uinnin ja muun arjen yhdistämisessä”, Antila kertoo.

”Pystyn prosessoimaan asiat positiivisen kautta. Se näkyy kaikessa: urheilussa, arjessa, koulussa ja ihmissuhdejutuissa.”

Antila uskoo, että jos mentaalivalmennus jätettäisiin nyt pois, se näkyisi negatiivisesti hänen uintisuorituksissaan.

”Jos treeneissä joku asia ei ennen onnistunut, saatoin ajatella, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta nykyään asioista löytyy aina hyväkin puoli. Myös stressi ja jännitys kisoissa on vähentynyt ihan selvästi”, hän sanoo.

Myös Antilan suhde vanhaan peikkoon, 200 metrin selkäuintiin, on muuttunut.

”Pystyn uimaan 200 metrin selkäuinnin tällä hetkellä fyysisesti todella hyvin läpi. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä pitkästä aikaa”, Antila sanoo nyt.

Antilan tavoitteena on uida Pariisin kesäolympialaisissa vuonna 2024 sekä Los Angelesin kesäolympialaisissa 2028 ja voittaa olympiakultaa.­

Kuka? Alina Antila ■ 16-vuotias uimari Tuusulasta. ■ Seura Helsingfors Simsällskap (Simmis), valmentajat Mika Piironen ja Matti Mäki, mentaalivalmentaja Johanna Konttila. ■ Voittanut ikäkausimestaruuskisoista kolme SM-kultaa, hopeaa ja pronssia. Aikuisten SM-kisoissa uinut sijoille 4 ja 5. ■ Tavoitteena uida Pariisin kesäolympialaisissa 2024 ja Los Angelesin kesäolympialaisissa 2028 ja voittaa olympiakultaa.