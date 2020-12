Hevosen ympärille kootaan uusi omistajakimppa, joka haluaa myydä Massin arvovarsoja.

Raviurheilun kohutamman Mascate Matchin eli Massin kilpailu-ura on ohi.

Raviliiga HIFK:n omistajakimppa päätti, että Massi jatkaa siitostammana, jolta odotetaan jonain päivänä huippuvarsoja.

”Harmi, että näin kävi, mutta Massin kannalta tämä on paras ratkaisu”, hevosen omistajakimpan vetäjä Pauliina Raento sanoo HS:lle.

Nelivuotiaan Mascate Matchin ura oli yhtä menestysravia marraskuuhun asti, jolloin se loukkasi jalkansa juuri ennen rahakasta Breeder’s Crownin loppukilpailua Ruotsissa.

Suomessa tutkimuksissa paljastui, että Massilla on revähdys oikean etujalan pinnallisessa koukistajajänteessä. Revähdys on vähän parantunut, mutta vamma on vakava.

”Myös Raviliigan ohjausryhmä oli sillä kannalla, että siitoskäyttö on todennäköinen vaihtoehto uralle. Kilpaileminen on liian riskialtista. Menemme hevosen hyvinvointi edellä”, Raento sanoo.

Massi myydään Raviliigan hevosten huutokaupassa uudenvuodenaattona Vermon raviradalla. Massin siitoskunto selviää eläinlääkärin tarkastuksessa joulun alla.

Myyntihinnasta ja Massin tähän asti juoksemista palkintorahoista, runsaat 700 000 euroa, puolet jaetaan omistajien ja puolet jääkiekon liigaseuran HIFK:n osoittaman hyväntekeväisyyskohteen, syöpää sairastavien lasten ja nuorten tukiyhdistyksen (Sylva) kanssa.

Raento on kokoamassa hevosen ympärille uutta omistuskimppaa.

”Oman varsan odottelu on hidasta hommaa. Ajatuksena on, että seuraamme tarkemmin ja opimme enemmän ravivarsojen lapsuudesta.”

Raennon mukaan tavoitteena on, että perustettava kimppa pitää itsellään Massin ensimmäisen terveen varsan.

”Muuten myisimme arvovarsoja ja osaomistajat saisivat mahdolliset palkkiot. Raha on tosin ole ollut tässä porukassa toissijainen, vaikka Massin hinnasta on kovasti kohkattu. Massi on hyvänmielen lähettiläs. Jatketaan samalla linjalla.”

Massi on ollut Pekka Korven ravitallin valmennuksessa ja hoidossa Vihdissä. Hevosen tuleva tallipaikka riippuu huutokaupasta.

Korven kanssa kimpalla on tarkoitus luoda uusi kisavarsikimppa.