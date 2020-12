Ampumahiihto

Kontiolahden ampumahiihtokilpailun järjestäjien mukaan tapahtuman koronatilanne on maltillinen.

Kontiolahden ampumahiihtostadion ja paikallinen innokas lajiväki on valmiina, kun viime viikonloppuna Suomen ampumahiihtomekassa avattu maailmancup jatkuu loppuviikon kisoilla. Viime viikolla huomiota keräsi cup-avauksen ohella tietenkin koronavirustilanne, kun kisapäivien alla raportoitiin koronatartuntoja useassa maajoukkueessa. Nyt vastaavaa ei ole tiedossa.

”Viime päivät ovat olleet todella rauhallisia [koronan suhteen]”, tapahtumajohtaja Sami Leinonen kertoi keskiviikkona.

”Kaikkiaan olemme tehneet reilut 2 500 testiä, joista todettiin 15 uutta tartuntatapausta. Se on aika pieni osa testeistä. Nuo avausviikon positiiviset testitulokset olivat aika odotettuja, kun joukkueet saapuvat tälle kaksiviikkoiselleen Kontiolahteen. Mutta viime päivät ovat todellakin olleet rauhallisia.”

”Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on onnistunut erittäin hyvin tässä oman cup-sirkuksensa käynnistämisessä”, Leinonen kehuu vielä tarkan tiukasti koronatoimia tehnyttä liittoa.

Pientä lisämaustetta koronatilanteeseen toi lajin yksi mahtimaa Norja ja varsinkin sen ykköstähti Johannes Thingnes Bø, jonka Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi arvostelleen muiden huolettomuutta majoitustilojen ruokailussa. Bö ihmetteli, kuinka muut eivät vaivautuneet käyttämään kertakäyttöhanskoja ruokailussa. Norjalaiset ratkaisivat ongelman tuomalla oman kokin paikalle, mutta kisajärjestäjätkin ovat entistä enemmän usuttaneet tarkkuuteen.

”90 prosenttia noudattaa ohjeita, mutta aina joukkoon mahtuu muunlaisiakin. Olemme tarkentaneet ohjeistuksia, mutta toki tarkennuksena uutisointiin se, että urheilijoiden hotelli vastaa näistä ruokailuasioista”, Leinonen kertoo.

”Norjalaisten protokolla on tarkka, he haluavat pitää terveydestä huolta niin kuin huippu-urheilijoiden on syytäkin. Ymmärrettävä harmitus siitä, että muilla ei protokolla ole ehkä niin tiukka.”

Norjalaisampumahiihtäjät saivat kotimaassaan ”selitellä” sitä, kuinka jatkavat cupia tuosta vain, vaikka maan maastohiihtäjät vetäytyivät omasta cupistaan loppuvuodeksi koronatilanteen takia. Suomi ja Ruotsi seurasivat esimerkkiä. Mutta ampumahiihtäjät jatkavat, ainakin Kontiolahdella.

”Tapasin juuri IBU:n puheenjohtajan Olle Dahlinin, eikä tietoon ole tullut cupista vetäytyviä joukkueitta. IBU on saanut joukkueilta positiivista palautetta koronatoimista, ja mekin teemme parhaamme jotta turvallisuus säilyy”, Leinonen päätti.