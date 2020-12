Tero Seppälä jäi keväällä pois ampumahiihdon maajoukkueesta, mutta on nyt palannut takaisin riviin.

Suomen ampumahiihdon kärkinimi koki, että hänen ja Ampumahiihtoliiton edut eivät kohdanneet. Hän ei ollut valmis hyväksymään tarjottua A-maajoukkuepakettia ainakaan liiton edellyttämällä tavalla.

Haapajärven Kiiloja edustavan Seppälän mukaan kyse ei ollut riidasta vaan periaatteesta.

Iso osa maajoukkueen kotimaan leireistä oli tarkoitus järjestää Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. Seppälä itse asuu opiskelujensa takia Joensuussa, eikä hänelle tule majoituskuluja leirien aikana.

Urheilijoiden oma vastuu leirityksistä koskee koko kautta. Keväällä Seppälän mukaan kyse oli ”muutamasta tuhannesta eurosta”.

”Maajoukkuesopimus saatiin muokattua oikeudenmukaisemmaksi kesän ja syksyn aikana urheilijoita kohtaan. Leirejä jouduttiin karsimaan, ja liittokin tuli hinnassa hieman vastaan”, Seppälä kertoo puhelimitse maailmancupin koronakuplasta Kontiolahdelta.

Loppujen lopuksi maajoukkue pääsi harjoittelemaan Kontiolahden ampumahiihtostadionille myöhään syksyllä, koska sen ampumapenkka oli remontissa.

Sen takia Seppälän kotistadionilla ampumisessa oli muutaman kuukauden tauko.

Seppälän piti aloittaa syksyllä lopputyön viimeistely Joensuun ammattikorkeassa, mutta se on kuulemma alkutekijöissään.

”En ole käynyt koululla kertaakaan. Korona-aika on haitannut opiskeluja.”

Maailmancup jatkuu Kontiolahdella torstaina miesten ja naisten pikakisalla.

Päävalmentaja Jonne Kähkönen on väläyttänyt, että tämä on Seppälän läpimurtokausi.

Seppälän sijoitukset viime viikonlopun avauksesta kertoivat kuitenkin muuta. Normaalimatka (61.) ja pikakisa (41.) eivät vastanneet odotuksia.

”Ei tullut vielä läpimurtoa. Oli tahmea viikonloppu. Taso maailmancupissa on kova ja tiukka. Yksi sakko pudottaa 10–15 sijaa”, sanoo Seppälä, joka laukoi normaalikisassa viisi ja pikakisassa kolme sakkoa.

Kauden mittaan Seppälä arvelee sijoitustensa paranevan. Hän on hyvin menneen kesäharjoittelun jäljiltä paremmassa hiihtokunnossa kuin koskaan.

”Muutama ampumatreeni alle, ja uskon, että tulos paranee.”

Viime kaudella Seppälä oli parhaimmillaan seitsemäs sprintissä Nové Městossa. Maailmancupin loppupisteissä hän oli 37:s.

”Tärkeää, että saisi hyviä yksittäisiä kisoja.”

Seppälä harjoittelee paljon omin päin mutta on tiiviisti yhteydessä isäänsä Timoon, joka on entinen olympiatason ampumahiihtäjä.

”Paljon soitellaan isän kanssa ja käydään asioita läpi. Itseään saa syyttää, jos ei onnistu.”

Kontiolahdella puheenaiheeksi on noussut norjalaisten turvautuminen erityisjärjestelyihin ruokailussa.

Norjan maajoukkueen kokki ajoi 16 tuntia kotoaan Joensuuhun ja valmisti urheilijoille ruokaa hotellin käytävälle.

Keskiviikkona Norjan joukkueenjohtaja Per Arne Botnan välitti kisajärjestäjien kautta viestin, että kysymyksessä on koronaan liittyvä turvatoimi. ”Hotellin ruuassa ei ole vikaa”, hän korosti.

Tero Seppälältä odotetaan läpimurtoa ampumahiihdon maailmancupissa.­

Suomen ampumahiihtäjille ei ole pudonnut rusinoita norjalaisten pullista.

Suomi majoittuu erillään Linnunlahden huoneistohotellissa, kun suurin osa muista maajoukkueista on samassa hotellissa lähellä keskustaa.

”Norjalaiset ovat tunnetusti rikkaita, ja heillä on kovat odotukset. Olympialaisissakin [Pyeongchang 2018] norjalaiset vaihdattivat hotellissa lattiat. Aina on parannettavaa, mutta meillä on kaikki kunnossa”, Seppälä kertoi.

Toinen puheenaihe on ollut ruotsalaisten mainio menestys.

Naisten normaalimatkalla Ruotsilla oli neljä urheilijaa seitsemän sakissa. Hanna Öberg voitti pikamatkan. Miesten pikakisassa Ruotsi sai kaksi urheilijaa palkintopallille.

Öbergin mukaan ruotsalaiset harjoittelivat kesän ja syksyn tiiviisti yhdessä.

”Ruotsalaisten kunto ei välttämättä eroa muista, mutta heillä näyttää olevan hirmuinen itseluottamus. Kaikki onnistui. Myös keskinäinen kilpailu vie eteenpäin”, Seppälä sanoo.

Kontiolahdelle Ruotsin joukkue saapui omalla koneellaan ja myöhemmin kuin muut.

Kontiolahdelta maailmancupin urheilijat ja taustajoukot siirtyvät koronakuplaan Itävaltaan Hochfilzeniin, jossa kilpaillaan kahtena viikonloppuna ennen joulua.

Urheilijat, valmentajat ja huoltajat liikkuvat Kansainvälisen ampumahiihtoliiton järjestämillä yksityiskoneilla. Vain huoltorekat kulkevat erikseen.

”Näyttää, että systeemi toimii. Aluksi Kontiolahdelle tuli porukkaa, joka kantoi koronaa mukanaan. Jännä nähdä, mitä tapahtuu, kun päästään Itävaltaan. Kisaaminen on nyt vähän monimutkaista”, Seppälä sanoo ennen lähtöään kolmanteen koronatestiinsä Kontiolahdella.

Ampumahiihdon maailmancup jatkuu torstaina Kontiolahdella miesten (klo 14.30) ja naisten (17.30) pikakisoilla.