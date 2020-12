Main ContentPlaceholder

Urheilu | HS-analyysi

Helmarit on pelannut loistavan syksyn, himoittu EM-kisa­paikka on rakentumassa tiiviin puolustuksen varaan

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on pelannut loistavan syksyn ja pedannut itselleen erittäin hyvät asemat jäljellä oleviin kahteen EM-karsintaotteluun. Joukkueen puolustus on ollut tänä syksynä tiiviimpi, ja sen varaan kisapaikka on rakentumassa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Natalia Kuikka (edessä) tuuletti Amanda Rantasen viime sekunneilla syntynytttä voitttomaalia. Sankari itse purskahti samalla hetkellä itkuun.­