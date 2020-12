F1 on hädin tuskin toipunut Romain Grosjeanin vakavasta onnettomuudesta, mutta sunnuntaina ajetaan kauden nopeimmalla radalla: ”Melkein kuin ovaalirata”

Bahrainin toisessa osakilpailussa rataprofiili on erilainen kuin viime sunnuntaina.

Formula ykkösten vuosiin vakavin onnettomuus tapahtui viime sunnuntaina Bahrainin osakilpailussa, kun Haas-tallin Romain Grosjean törmäsi metallikaiteeseen yli 200 kilometrin tuntivauhdilla ja auto syttyi palamaan.

Nyt viikonloppuna ajetaan jälleen Bahrainissa ja samalla radalla, mutta rataprofiili on toinen. Nyt tarjolla on kauden nopeimmat kierrokset. Aika-ajoissa kierrosajaksi arvioidaan noin 55 sekuntia ja kilpailussakin alle 60 sekuntia.

Nopea kierrosaika tulee sekä radan pituudesta että radan profiilista. Kun viime sunnuntain kisassa kierrettiin 57 kertaa 5,5 kilometrin rata, nyt kierroksia on 87 ja radan pituus 3,5 kilometriä. Etenkin keskinopeudet kasvavat, sillä radalla on hyvin vähän jyrkkiä mutkia. Kaikkiaan mutkia on yksitoista.

”Tämä on melkein kuin ovaalirata”, F1-johtaja Ross Brawn totesi.

Lisäksi Bahrainin ”ulkoradalla” ei ole koskaan aiemmin järjestetty kansainvälistä kisaa. Kun tähän lisää sen, että ajetaan myöhään illalla keinovalaistuksessa, kokemus on aika lailla toisenlainen kuin normaalissa F1-kisassa.

Tämän kauden nopeimman aika-ajon on tehnyt Valtteri Bottas Itävallan osakilpailussa heinäkuussa. Kierrosajaksi tuli 1.02,939. Vain kerran formula ykkösten historiassa on alitettu minuutin raja aika-ajoissa: Niki Laudan aika oli 58,79 vuonna 1974 Ranskan osakilpailussa Dijonissa, jossa ajettiin myös eri rataprofiililla kuin normaalisti eli myös ulkoradalla.