Kolminkertainen maailmanmestari Mark Selby selviytyi Britannian mestaruusturnauksen puolivälieriin.

Mark Selby selvityi Britannian mestaruusturnauksen puolivälieriin. Kuva on viime tammikuulta.­

Snookerin huippupelaajiin lukeutuvaa Mark Selbyä usein arvostellaan tylsäksi tai ikävystyttäväksi. Keskiviikkoiltana Selby karisti mainettaan huikealla lyönnillä Britannian mestaruusturnauksen neljännesvälierässä Barry Hawkinsia vastaan.

Selbyllä oli kaksi punaista palloa kiinni päätylaidassa lähes vierekkäin. Hän löi sinisen pallon keskimmäiseen pussiin, jonka jälkeen valkoinen pallo jatkoi matkaansa toisen päädyn ja pitkän laidan kautta millimetrin tarkasti punaisten pallojen väliin, jonka seurauksena punaiset pallot siirtyivät pois laidasta paremmin lyötäviksi.

World Snooker Tour toteaa twiitissään, että kyseessä oli ”turnauksen lyönti”.

Onnistuneen lyöntinsä jälkeen Selby myös voitti kyseisen kolmannen erän ja lopulta koko ottelun erin 6–3. Hän kohtaa puolivälierässä Neil Robertsonin.

Selbyn maine tylsänä pelaajan pohjautuu siihen, että hän ei ole yhtä värikäs persoona kuin esimerkiksi Ronnie O’Sullivan tai tee yhtä kohahduttavia lyöntejä.

”Voittaminen on minulle tärkeämpää kuin olla kaikkien suosikkipelaaja”, Selby on itse sanonut.

Leicesteristä kotoisin oleva Selby on voittanut Britannian mestaruusturnauksen kahdesti. Edellinen voitto on vuodelta 2016. Maailmanmestaruuden hän on voittanut kolmesti.