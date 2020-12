No Limit Star pitää paikkansa

Viikon Toto75-kierros ravataan Rovaniemellä lauantaina vasta illan suussa

Viikon Toto75-kierros ravataan Rovaniemellä lauantaina vasta illan suussa. HS:n pankki on No Limit Star (kohde 3). Viisivuotias on esittänyt etelän kisoissa hyvää kuntoa.

Nyt tehtävä on sopiva tammalähdössä. Kotikonnuillaan Lapissa vieraileva yli 5600 voiton mies Tapio Perttunen tähtää ykkösradalta nopeasti keulaan.

Päätöskohteen avoimen ryhmäajon kokeilemme rohkeasti selvitä kahdella yllättäjällä. Regent Zet näytti hyvältä Seinäjoen laatulähdössä. Janita Luttusen treenattava tuli rintaman takana pussissa maaliin. Mainio paikka pohjustaa starttiraketille suotuisaa reissua.

Myös Farzad Boko esiintyi samassa Seinäjoen kisassa edukseen. Kovaan alkuun nähden ruuna tsemppasi vahvasti pronssille ja jätti taakseen tukun kovia nimiä. Sopivammassa lähdössä ideamme pystyy voittamaankin.

Toto75-kierros 50 Rovaniemi, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 2,9,1,8,6,4 (3,5)

2. lähtö: 9,8,7,1 (6,2)

3. lähtö: 1 (7,4)

4. lähtö: 8,4,2,6 (5,9)

5. lähtö: 8,5 (4,10)

6. lähtö: 9,5 (4,10)

7. lähtö: 11,1 (9,2)

38,40 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (5.12.) klo 17.30.

Kari Linna