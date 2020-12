Viime viikonloppuna säväyttänyt Tuomas Harjula pahoissa vaikeuksissa: ”Limaa tulee ihan rintoja myöten”

Norjan Tarjei Bø voitti ampumahiihdon miesten maailmancup-kauden kolmannen osakilpailun Kontiolahdella. Hän kukisti toiseksi sijoittuneen Saksan Arnd Peifferin lähes 14 sekunnilla.

Pikakilpailun (10 km) kolmas oli Norjan Johannes Thingnes Bø, joka ampui yhden sakkokierroksen. Tarjei Bø ja Peiffer ampuivat ilman sakkoja.

Miesten kauden kolmessa mc-kisassa voitot ovat menneet kolmelle eri norjalaiselle: Sturla Holm Lägreidille, Johannes Thingnes Bölle ja tämän isoveljelle Tarjei Bölle.

Suomalaisille kisa jätti sekä hyvää että huonoa tuntemusta. Viimeisen laukauksensa ohi ampunut Tero Seppälä oli kärjelle vajaat puolitoista minuuttia hävinneenä maailmancup-pisteillä sijalla 31.

Seppälän ohella lauantaiseen takaa-ajoon pääsi Olli Hiidensalo (57:s), mutta Tuomas Harjulalla (76:s) oli synkeää.

”Aivan ookoo kisa. Ammunnallisesti hyvä, vaikka viimeinen laukaus lipsahtikin. Sen olisi voinut ottaa alas. Mutta viime viikonloppu oli huomattavasti huonompaa, sai ainakin siihen parannettua, ja lauantaina voi sitten jatkaa tuosta”, viime viikonloppuna sijoilla 61 ja 41 ollut Seppälä summasi.

”Hiihto ei ihan parasta, ei ole ollut vielä varsinaista kevennystä kovasta harjoittelusta. Tavoitellaan, että se paras vire olisi sitten helmikuussa (MM-kisoissa). Mutta iskuetäisyydellä ollaan, kyllä se sieltä tulee vielä.”

Seppälä käytti välipäivät sekä henkisten että fyysisten lukkojen avaamiseen.

”Meillä oli ajat urheilupsykologi Niilo Konttisen kanssa, nollattiin viikonloppua ja otettiin ne hyvät asiat sieltä. Ja sitten muutama hyvä harjoitus siihen vielä.”

”Tässä lajissa on erityisen tärkeää, että pää kestää. Ja kun asioita käytiin vähän läpi, heti oli parempi kisa.”

Kaksi sakkoa ampunut Hiidensalo oli jo putoamassa takaa-ajoon oikeuttavilta sijoilta eli 60 parhaan joukosta, mutta hyvä loppu nosti miehen mukaan takaa-ajoon.

”Ihan ookoo. Hiihto aika tasapaksu, vaikka olikin terhakampaa kuin (viikonlopun) avauksessa. Ammunnassa huolimaton sakko makuulta”, Hiidensalo totesi.

Viikonlopun cup-avauksessa normaalimatkalla 14. sijallaan ihastuttanut Harjula putosi päivää myöhemmin sprintissä sijalle 54, ja torstain sprintti oli vieläkin pahempi.

Viime kaudella kiusanneisiin mystisiin romahtamisiin saatiin selitystä, kun rasitusastma todettiin. Nyt on kuitenkin jälleen mietinnän paikkaa.

”Vähän pelottaa, että tuleeko ne samat ongelmat kuin viime kaudella. Ihan käsittämättömän surkeaa, niin kaukana omasta tasosta vaikka kaikki pitäisi olla hyvin. Mutta ei pääse mihinkään, pitää lääkärin kanssa konsultoida”, Harjula sanoi.

”Tuntuu, että sakkaa tosi pahasti ja limaa tulee ihan rintoja myöten. Lääkitys on, mutta ei mitään erityisvapauslääkettä. En tiedä tarkemmin miksi, lääkäri määrää ja niillä on menty ja ne on auttanut tosi paljon. En osaa sanoa, pitääkö jotain muuttaa”, Harjula sanoi.