Rosa Pohjolaisen kotirinne on Sveitsin hiihtokeskus Hyvinkäällä.­

Rosa Pohjolainen menestyy koulussa ja urheilussa, ja valmentajan mielestä hänen suurimpia vahvuuksiaan on suksikosketus lumeen.

”Hmh… aika paha kysymys itse asiassa”, 17-vuotias alppihiihtäjä Rosa Pohjolainen sanoo ja naurahtaa päälle, kun häntä pyytää luonnehtimaan itseään urheilijana.

”Ainakin olen kova tekemään töitä. Ja sanoisin…voiko sanoa, että intohimoinen. Ehkä minä olen myös intohimoinen. Tykkään laskemisesta niin paljon, että se vie minua eteenpäin”, sanoo Pohjolainen, joka on Kansainvälisen hiihtoliiton rankingisssa ikäistensä eli vuonna 2003 syntyneiden pujottelun ykkönen.

Pohjolainen ei edes yritä peitellä sitä, että hän on vielä melko kokematon haastattelutilanteissa. Niissä vastattavaksi voi tulla kysymyksiä asioista, joita hän ei ole koskaan miettinyt.

Mutta tälläkin saralla hän on pärjännyt hienosti luontaiselta vaikuttavalla mutkattomuudellaan sen jälkeen, kun median kiinnostus ponnahti uusin ulottuvuuksiin Levillä 21. marraskuuta.

Tuolloin Pohjolainen oli hilkulla laskea 20 parhaan joukkoon maailmancupin pujottelun ensimmäisellä kierroksella. Se yritys päättyi kuitenkin harmittavaan ulosajoon muutama portti ennen maalia.

Pohjolainen nollasi pettymyksen ja taisteli seuraavan päivän kilpailussa avauslaskulla 14:nneksi. Toisellakin kierroksella hän selviytyi maaliin, ja sijoitus uran kolmannessa mc-kilpailussa oli 27:s. Suorituksen arvoa lisäsi se, että Pohjolainen laski numerolla 63.

Se saavutus oli tuulahdus jostain uudesta suomalaisessa urheilussa.

Alppihiihto on vahvasti niin sanottu olosuhdelaji, ja varsinkaan pujottelussa kilpailijat eivät todellakaan pääse radalle yhdenvertaisesta asemasta. Numerolla viisi laskevalle kilpailijalle rata on yleensä paljon paremmassa kunnossa kuin numerolle 63.

Suorituksellaan Pohjolainen sai Ylen asiantuntijana toimineen Kalle Palanderin liikuttumaan kyyneliin, ja monet muutkin alppihiihdon ystävät olivat aivan täpinöissään.

” ”En ikinä ajatellut, että laskisin noin lujaa.”

Rosa Pohjolainen iloitsi upean laskunsa jälkeen Levillä 22. marraskuuta.­

Uran ensimmäiset mc-pisteet tuoneen kilpailun väliaika-analyysi paljastaa kutkuttavia asioita.

Rinteen loivalla alkuosalla Pohjolainen oli avauslaskun nopein. Toisessa väliaikapisteessä, kun jyrkkää osuutta oli laskettu pitkä pätkä, hän oli viidentenä eli edelleen kärkinaisten vauhdissa. Tämä kertoo paljon potentiaalista.

”Olihan se kokonaisuudessaan tosi hieno viikonloppu. En ikinä ajatellut, että laskisin noin lujaa. Isossa kuvassa maailmancupin pistetili tuli avattua, mutta se oli vain yksi kisa. Nyt on katse eteenpäin uusiin kisoihin”, Pohjolainen sanoo.

Pohjolainen iloitsi ja otti kaiken irti myös mahdollisuudesta nähdä livenä maailman huippuja. Eniten hän tarkkaili Levin molemmat pujottelut voittanutta Slovakian Petra Vlhováta ja lajin suurinta tähteä, pitkältä kilpailutauolta palannutta amerikkalaista Mikaela Shiffriniä.

”Nyt ainakin tiedän, että suksi voi oikeasti kulkea lujaa ja vauhti on siellä, jos vain onnistun”, Pohjolainen summaa Levin antia.

” ”Alppihiihto vei mennessään”

Rosa Pohjolainen aikoo suorittaa lukion neljässä vuodessa, ja sen jälkeenkin hän haluaa opiskella urheilun rinnalla.­

Pohjolainen on kasvanut Hyvinkäällä, jossa hän asuu edelleen. Vanhemmat harrastivat laskettelua, ja perheen kuopus pääsi ensimmäisen kerran suksille jo kaksivuotiaana

Laskettelukoulun jälkeen harrastaminen jatkui isoveli Jesperin perässä Hyvinkään Slalomseura Sukkulan junioriryhmissä.

Lapsena Pohjolainen kokeili monia muitakin lajeja, kuten ratsastusta, jalkapalloa, voimistelua ja golfia.

”Mutta alppihiihto vei mennessään.”

Pohjolainen on varttunut pienessä eteläsuomalaisessa rinteessä, jonka nimi tuo mieleen Keski-Euroopan ja Alpit. Sveitsin hiihtokeskuksessa Hyvinkäällä pisin rinne on 440 metrin mittainen ja rinteiden suurin korkeusero on 80 metriä.

Nuo mitat eivät päätä huimaa, mutta pienten rinteitten iso plussapuoli on se, että ne mahdollistavat runsaan laskumäärän eikä aikaa kulu hississä.

” ”Hän on todella kova harjoittelemaan”

Rosa Pohjolainen on vuonna 2003 syntyneistä naisista pujottelun ykkönen Kansainvälisen hiihtoliiton tuoreimmassa rankingissa.­

Hyvinkääläinen Mikael Kurki on valmentanut Pohjolaista siitä lähtien, kun tämä oli 10-vuotias.

”Rosa on iloinen, elämänmyönteinen ja ottaa haasteet vastaan niitä kohdatessaan. Hän on hyvin määrätietoinen, täsmällinen ja pedantti. Hän haluaa urheilla ja olla siinä täysillä mukana koko ajan”, sanoo Kurki, joka työskentelee Norjan miesten Euroopan cup -joukkueen valmentajana.

Kurki ei säästele sanojaan arvioidessaan Pohjolaisen potentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä.

”Näen, että hänellä on hyvä mahdollisuus tulla maailman parhaaksi alppihiihtäjäksi. Hänestä voi tulla maailman paras laskija jokaisessa alppilajissa. Hänellä on hyvin laaja suksitaidollinen pohja, ja hän on aina laskenut kaikkia lajeja.”

”Seisoo hyvin suksien päällä” on tuttu ilmaisu alppihiihdon tv-asiantuntijoiden suusta.

Juuri tämän ominaisuuden Kurki nostaa yhdeksi Pohjolaisen merkittävimmäksi vahvuudeksi.

”Rosa osaa käyttää lunta ja rinteen pintaa hyvin, eli hän saa suksen toimimaan hyvin lumella kuin lumella. Se on yksi hänen todella kova vahvuutensa.”

”Hän pystyy mukautumaan erilaisiin olosuhteisiin ja laskemaan myös huonokuntoisella radalla varsin hyvän tuloksen. Esimerkiksi ensimmäisen kierroksen iso lähtönumero ei ole hänelle mikään ongelma.”

Toisena Pohjolaisen valttina Kurki pitää voitontahtoa.

”Hän haluaa tehdä erittäin paljon töitä sen eteen, että hän pystyy olemaan paras. Hän on todella kova harjoittelemaan.”

Alppihiihto on taitolaji, jossa varsinkin naiset voivat nousta huipulle verrattain nuorena.

Kurjen mielestä Pohjolainen on jo fyysisesti lähellä kansainvälistä kärkeä.

”Vielä pari vuotta onnistunutta fysiikkaharjoittelua, niin hän on täysin maailman kärkilaskijoiden tasolla.”

” ”Koulu on minulle tosi tärkeä”

Rosa Pohjolainen myöntää, että välillä hänellä ”palaa pinna”, jos asiat eivät onnistu harjoituksissa.­

Missä Pohjolainen näkee itsensä viiden vuoden päästä, jolloin hän on vasta 22-vuotias?

”Silloin olen jo maailman huipulla ja opiskelen jotain”, Pohjolainen sanoo ilman epäröintiä ja tarkentaa, että huipulle yltäminen tarkoittaa voittamista ja menestymistä paitsi maailmancupissa myös olympia- ja MM-kisoissa.

Nyt Pohjolainen opiskelee toista vuotta Hyvinkäällä Sveitsin lukion urheilulinjalla ja tekee sielläkin kovaa tulosta. Viime keväänä ensimmäisen lukiovuoden jälkeen keskiarvo oli 9,4.

”On mennyt yllättävän hyvin. Koulu on minulle tosi tärkeä, ja tykkään panostaa siihen”, sanoo Pohjolainen, joka aikoo suorittaa lukion neljässä vuodessa ja hankkia sen jälkeen opiskelupaikan.

Tosin suunta sillä puolella on vielä mietinnässä.

Seuraavan kerran Pohjolainen kilpailee näillä näkymin 12.–13. joulukuuta kahdessa Euroopan cupin pujottelussa Italiassa.

Rosa Pohjolaisen mielestä naisten maajoukkue pystyi viime kesänä leireilemään hyvin Itävallassa ja Sveitsissä, kun koronatilanne oli rauhallisempi.­

Tanja Poutiainen-Rinne: ”Tie on auki”

Suomen menestynein alppihiihtäjä Tanja Poutiainen-Rinne oli yksi niistä laji-ihmisistä, jotka olivat paikalla riemuitsemassa Rosa Pohjolaisen suorituksista Levin mc-pujotteluissa.

Poutiainen-Rinne oli toki seurannut Pohjolaisen aikaisempia saavutuksia, vaikka ei ollut juurikaan ollut tämän kanssa tekemisissä.

”Se oli tosi kypsä esitys noin nuorelta urheilijalta, jonka tiedettiin osaavan laskea kovaa. Hän teki sen maailmancupin ympyröissä, joten aivan huikea suoritus. Se kertoo henkisestä vahvuudesta, kilpailijaluonteesta ja oikeasta asenteesta. Ja tietenkin lajiosaamisesta”, Poutiainen-Rinne sanoo HS:lle puhelimitse ulkoillessaan samalla 4,5-vuotiaiden kaksostensa kanssa kotonaan Rovaniemellä.

Poutiainen-Rinne suhtautuu Pohjolaisen tulevaisuuteen hyvin optimistisin odotuksin ja näkee sen valoisana. Toki nuorella laskijalla saattaa olla isoakin vaihtelua suoritusvarmuudessa, mutta se kuuluu asiaan.

”Rosalle on kaikki mahdollista. Mikään ei estä hänen nousemistaan. Se on vain ajan kysymys. Tärkeintä Levin kisassa oli tavallaan henkisen kantin todistaminen, että hän sai tuollaisessa kisassa parhaansa irti. Se näytti, että tie on auki”, sanoi Poutiainen-Rinne, joka saavutti aikoinaan uransa ensimmäiset mc-pisteet Pohjolaisen tavoin 17-vuotiaana ja kolmannessa mc-kisassaan.

Poutiainen-Rinteen mielestä alppihiihtoa seuraavan yleisön ei pidä olettaa, että Pohjolainen tämän jälkeen menestyisi kisasta toiseen.

”Toki toivottavasti menestystä tulee ja saa tulla. Rosa ottaa kuitenkin vasta ensimmäisiä askeliaan maailmancupissa. Hänelle pitää suoda rauha tehdä sitä työtä ja edetä.”

Poutiainen-Rinne uskoo, että Pohjolaisen onnistuminen Levillä antaa potkua koko nuorelle naisten maajoukkueelle ja miksei miehillekin.

”Se vie eteenpäin, että tulee yksi nuori ja ennakkoluuloton, joka räväyttää tuollaiset laskut pöytään”, sanoo nykyään yrittäjänä toimiva Poutiainen-Rinne, joka on kuulunut vuoden ajan lajiliitto Ski Sport Finlandin hallitukseen.