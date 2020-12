Kaisa Mäkäräisen jättämä aukko on vielä suurempi kuin kuviteltiin: torstain kisa sujui Suomen naisilta suorastaan kaoottisesti

Viimeistään nyt Suomen ampumahiihdon päättäjien pitäisi ottaa hattu päästä ja mennä nöyrästi kysymään, voisiko Kaisa Mäkäräinen palata kisaladulle, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa.

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki ja päävalmentaja Jonne Kähkönen lähtivät innolla jännittämään maailmancupin avausrupeamaa Kontiolahdelle – aikaa ilman Kaisa Mäkäräistä.

Toivottavasti molemmilla oli hatut mukanaan. Viimeistään nyt ne pitää ottaa pois päästä ja mennä nöyrästi kysymään, voisiko Mäkäräinen palata kisaladulle.

No, se olisi turhaa pyytelyä. Viime vuosien valovoimaisin suomalainen yksilölajien talviurheilija on päätöksensä tehnyt. Mäkäräinen ei palaa ladulle, ei ainakaan aseen kanssa.

Torstainen naisten pikamatka sujui suomalaisnaisilta suorastaan kaoottisesti: Suvi Minkkinen (71.), Erika Jänkä (75.), Sanna Laari (o.s. Markkanen, 85.) ja Mari Eder (93.).

Kukaan suomalaisista ei siis päässyt 60 parhaan joukkoon, mikä olisi tuonut paikan sunnuntain takaa-ajokisaan. Edellisestä vastaavasta kerrasta on aikaa.

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) tilastojen mukaan Maija Hietamies oli 7. tammikuuta 2004 Pokljukassa sijalla 62. Hietamies ampui nollat, mutta hävisi hiihdossa kärjelle kolme ja puoli minuuttia. Minkkinen hävisi torstaina kärjelle kolme minuuttia kahdella sakolla.

”Täyden kympin arvoinen suoritus vasta 20-vuotiaalta tytöltä”, ampumahiihdon silloinen päävalmentaja Tatu Väänänen puolusti Hietamiestä, joka oli kisan ainoa suomalainen.

Lähimmillään putoamista takaa-ajosta Kaisa Mäkäräinen oli vuoden 2010 olympialaisissa Vancouverissa, kun hän oli 58:s.

Minkkinen, Laari ja Jänkä olivat torstaina enemmän omalla tasollaan kuin Eder, joka romahti seitsemällä sakollaan pikakisan häntäpäähän.

Eder palkkasi kesäksi avukseen itävaltalaisen ampumavalmentajan Markus Michelakin, joka vastaa Itävallan kaikkien nuorten ampumahiihtoryhmien toiminnasta ja harjoittelusta.

Ainakaan vielä ampumiseen ei ole löytynyt kaivattua rentoutta. Eder on ennenkin uinut syvissä vesissä, josta hän on aina noussut sisukkaasti kuiville. Samaa sopii toivoa myös nyt. Kausi on vasta aluillaan.

Miesten pikakisasta sentään Tero Seppälä ja Olli Hiidensalo pääsivät lauantain takaa-ajoon. Viime viikolla normaalimatkalla 14. sijallaan säväyttänyt Tuomas Harjula sen sijaan valahti Kontiolahden kahdella sprintillä sijoille 54. ja 76.

Lupaavan Harjulan viime kautta haittasi rasitusastma, ja pikakisoissa ilmassa oli samoja merkkejä. ”Vähän pelottaa, että tuleeko ne samat ongelmat kuin viime kaudella”, Harjula sanoi.

Lähdesmäkeä ja Kähköstä ei käy kateeksi. Maajoukkue ei ole riittävän iskukykyinen. Suomen kansalaisuuden saaneesta valkovenäläisestä Nastassja Kinnusesta ei ole vielä apua. IBU ei ole myöntänyt hänelle kilpailulupaa.

Mäkäräisen paikkaajaksi Kinnusesta ei kuitenkaan taida olla, ei ainakaan henkilökohtaisissa kisoissa.

Joten Lähdesmäki ja Kähkönen: Hattu päästä.