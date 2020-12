Perjantaina ajetaan kaikkiaan viisi erikoiskoetta.

Esapekka Lappi nousi taktisesti viisaalla ajollaan kauden viimeisen MM-rallin johtoon Monzassa Italiassa.

M-Sportin Fordilla ajava Lappi valitsi perjantain toiselle erikoiskokeelle talvirenkaat ja vältti pahimmat liukastelut mutaisella ja märällä asvaltilla.

Kisaa johtanut Hyundain espanjalaiskuljettaja Dani Sordo hävisi toisella ek:lla Lapille lähes kahdeksan sekuntia. Kokonaisajoissa eroa on 3,3 sekuntia.

Perjantaina ajetaan viisi erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.

Kaksikolla on tässä vaiheessa vankka johto. Kolmantena ajava Toyotan Sébastien Ogier on jäänyt 22 sekuntia.

Hyundain Ott Tänak ja Toyotan Elfyn Evans ovat muutaman sekunnin päässä Ogierista. Evans johtaa MM-sarjaa ja on kiinni ensimmäisessä maailmanmestaruudessaan.

Kalle Rovanperä jatkaa kuudentena (+31,6 sekuntia).

Teemu Sunisella on isoja vaikeuksia Fordinsa kanssa. Autossa on moottorivikaa, ja Suninen on vaarassa pudota kärkikymmeniköstä.

Myös Tänakilla oli ongelmia. Hänen autonsa ovi aukesi kesken perjantaiaamun ensimmäisen erikoiskokeen.

Hyundain kolmas ajaja, Belgian Thierry Neuville kolhi autoaan, ja hän on jäänyt 35 sekuntia kärjestä. Neuvillella on vielä ohut oljenkorsi voittaa maailmanmestaruus.

Kilpailun neljäs erikoiskoe käynnistyy kello 12.38.