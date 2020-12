Helsingin Eräviikingit asetti itselleen kunnianhimoisen tavoitteen vuonna 2019. Seura haluaa olla maailman merkityksellisin, laadukkain ja kiinnostavin salibandy-yhteisö.

Visio tuotiin julki osana Eräviikinkien toimintastrategiaa, eikä tavoitteita ole peitelty. Tapanilan Erän ja Helsingin SSV:n yhdistymisestä sai ja pitikin odottaa kovaa tulosta.

Fuusioseuran alku oli lupaava. Ensimmäisellä kaudellaan 2016–2017 miehet voittivat Suomen cupin ja ylsivät liigassa hopealle. Naisilla on palkintokaapissa SM-pronssia ja Suomen cupin hopea.

Viime kaudella miehet ja naiset olivat liigassa kolmansia ennen kuin runkosarja keskeytettiin koronavirusepidemian takia. Tällä kaudella kaikki on mennyt kuitenkin karmealla tavalla pieleen.

Miesten joukkue rypee F-liigan sarjataulukossa yhdentenätoista, samalla kun naiset pitävät perää omassa sarjassaan. A-nuorten joukkue ja Divarissa pelaava EV Akatemia ovat nekin sarjoissaan toiseksi viimeisiä.

Eräviikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen myöntää, että seura ei ole vielä yltänyt visioonsa. Hän kuitenkin kehottaa kriitikoita tarkastelemaan tilannetta kokonaisvaltaisemmin.

”Seurojen mittareina käytetään liikaa edustusurheilua ja liigajoukkueita, varsinkin miesten. Kun Suomessa keskustellaan salibandysta, niin se (liigajoukkue) on se mittari, että onko seura hyvä vai huono. Mielestäni se on väärä asetelma”, Oksanen näpäyttää.

”Kun joukkueet menestyvät huonosti tällä hetkellä, niin ei se siihen ulkoiseen kuvaan tietenkään hyvä asia ole. Mutta sisäisesti kun arvioimme, niin eivät ne ainoat mittarit ole liigajoukkueiden menestys tai menestymättömyys.”

Seurojen yhdistäminen on ollut iso projekti, jossa kasvukipujakin on riittänyt. Salibandy on kuitenkin tulosurheilua. SSV oli aikanaan todellinen liigadynastia ja Tapanilan Erä vahva junioriseura.

”Tässä kohtaa monesti arvostelijat vertaavat vain siihen, että Eräviikingit ei ole voittanut mestaruutta ollenkaan. Ikään kuin tämä koko fuusio olisi epäonnistunut”, Oksanen sanoo.

Hän muistuttaa, että juniorijoukkueet pärjäävät tälläkin hetkellä mainiosti.

” ”Seurojen mittareina käytetään liikaa edustusurheilua ja liigajoukkueita, varsinkin miesten.”

Eräviikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen seurasi miesten liigajoukkueen peliä Vantaan Energia-aseenalla viime tammikuussa.­

Miksi liiga- ja divarijoukkueet sitten kyntävät sarjoissaan niin pahasti?

Miesten puolella vertailu kääntyy herkästi naapurikaupunki Espooseen, jossa miteltiin viime keväänä ikimuistoista pudotuspelisarjaa Esport Oilersin ja Westend Indiansin välillä. Tälläkin hetkellä espoolaisjoukkueet ovat sarjataulukossa tukevasti kuuden joukossa.

”He ovat saaneet miesten liigajoukkueeseen niitä tiettyjä ikäluokkia, jotka ovat tällä hetkellä lajin kantavia voimia”, Oksanen miettii.

Sama ilmiö on havaittavissa muuallakin.

”Ajatellaan vaikka Tampereen Classicia tai Oilersia. Kun katsot, ketkä pelaajat siellä ovat kantavia voimia ja minkä ikäisiä he ovat, niin heillä on juuri niitä. Meillä ehkä puuttuu juuri sitä ikäluokkaa.”

Naisten joukkueessa vaihtuvuus viime kauteen oli suuri, kun osa pelaajista siirtyi pelaamaan Ruotsiin asti. Myös avainpelaajien loukkaantumiset ovat syöneet iskukykyä.

Silti Eräviikinkien resursseilla tappiokierre on synkkä. Tätä menoa joukkuetta uhkaa jopa putoaminen F-liigan alempaan B-tasolohkoon.

”En nyt ajatellut, että me tuloksellisesti näin kehnosti vedetään, vaikka meillä olikin paljon muutoksia. Kyllä meidän naisten jengin pitäisi olla paljon korkeammalla sarjataulukossa”, Eräviikinkien valmennuksen johtaja Joonas Naava myöntää.

Naava toimi pitkään Erän ja Eräviikinkien urheilujohtajana ennen nykyistä pestiään. Hän on elänyt ja hengittänyt salibandyä koko seuran murrosvaiheen ja työskennellyt toimistossa ja kentän tasollakin.

Uuden seuran toimintakulttuuri ja identiteetti ovat Naavan mukaan vielä rakentumassa, vaikka siinä ollaankin pitkällä. Keinotekoisen imagon karistamiseen salibandyihmisten mielestä menee kuitenkin vuosia.

Myös Eräviikinkien omat jäsenet tarvitsevat aikaa omaksua yhteisen identiteetin.

”Kahden kulttuurin – jotka ovat olleet aika vastakkaisia – yhdistäminen yhteen on ollut todella työlästä”, Naava kertoo.

Hänen mukaansa Eräviikinkien sisällä ihmiset ovat kuitenkin ylpeitä seurastaan.

”Olemme sikäli kiinnostavia, että ainakin salibandypiireissä tuntuu, että kaikilla on joku mielipide meistä”, Naava toteaa.

”Ehkä se on sitä, kun olemme tulleet ulos isosti ja olemme kaikella oletuksella maailman suurin salibandyseura. Emme ole häpeilleet sanoa tavoitteitamme ääneen, se herättää aina tunteita.”

Yksi asia Eräviikinkien on ratkaistava, eli se, missä seura pelaa liigaottelunsa. Seuran pääpaikka on Helsingissä Tapanilan urheilutalolla, ja jäsenet asuvat pääosin Pohjois- ja Itä-Helsingissä. Naisten liigajoukkue pelaa ottelunsa Tapanilassa, mutta miesten kotiareena on Vantaan Myyrmäen Energia-areenalla. Sinne eivät juuri satunnaiskatsojat löydä.

Miesten liigajoukkueen kokenut kapteeni Jani Kukkola nostaa jälleen tutun asian pöydälle.

”Uskon, että se seuran identiteetti ja yhteisöllisyys tulisi paljon paremmin esiin siinä vaiheessa, kun me saisimme rakennettua jonkin oman kompleksin sinne pohjois-Helsinkiin”, Kukkola vannoo.

Kukkola myöntää, että Eräviikingit on F-liigan yhdentenätoista sarjataulukon väärässä päässä.

”Pelillisesti emme ole siellä, missä maailman suurimman salibandyseuran pitäisi olla – kärkikahinoissa.”

Tavoitellut asiat ovat jääneet kentällä toteutumatta.

”En voi sanoa, että olemme olleet innovatiivisia, jos tulos on tuota.”