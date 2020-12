2 Koronavirustilanteen vuoksi Liiga-seuroissa on jouduttu poikkeuksellisiin toimiin. Kaksi Liigan valmentajista on parhaillaan lomautettuna yt-neuvottelujen jälkeen tehtyjen ratkaisujen takia. Nämä ovat Saipan Tero Lehterä ja Jypin Pekka Tirkkonen.

18,7 Näin monta prosenttia Porin Ässien liikevaihto laski touko-lokakuussa. Ässät on viestinyt koronakriisin aikana avoimesti talousluvuistaan kuukausittaisilla tiedotteilla.

Marraskuun liikevaihtoon Ässät ennakoi jopa 60 prosentin laskua ja koko kauden lukemaksi selvästi yli 20 prosenttia. Euroina ilmoitettuna touko-lokakuun liikevaihto oli tänä vuonna 2,59 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 3,18 miljoonaa euroa.

72 Näin monta ottelua oli tarkoitus pelata joulukuussa Liigan kesäkuussa julkaiseman otteluohjelman mukaan. Joulukuun alkupäivinä saatiin pelattua kolme peliä ja perumatta on vielä tapaninpäivälle ja välipäiville suunnitellut 16 ottelua.

Yli 50 ottelua joudutaan aikatauluttamaan uudestaan, koska niitä ei saada pelattua joulukuussa.

Kärppien Jesse Puljujärvi (9) ja HPK:n Elmeri Eronen (63) sekä Atso Lehtinen (50) jääkiekon Liigan kauden avausottelussa HPK-Kärpät Hämeenlinnassa 1. lokakuuta 2020. Kärppien täytyisi pelata loppukauden aikana yli kolme ottelua viikossa, jotta joukkue saisi runkosarjan pelit täyteen.­

95 Liigan runkosarja on toistaiseksi voimassa olevan aikataulun mukaan tarkoitus saada päätökseen 30. maaliskuuta. Näin monta päivää pelaamiseen on ilman muutoksia käytettävänä, kun sarjaa pyritään jatkamaan tapaninpäivänä. 13 viikon ja neljän päivän mittaisen jakson aikana esimerkiksi Oulun Kärppien pitäisi pelata keskimäärin yli kolme ottelua viikossa, jotta se saisi 60 ottelun runkosarjan kasaan.

Kärpät on pelannut toistaiseksi vain 16 ottelua oltuaan karanteenissa kauden aikana koronavirustartunnan takia.

312 Runkosarjan otteluista on pelaamatta vielä yli kaksi kolmasosaa. Kaikkiaan pelejä on ohjelmassa 450 ja pelattua on saatu 138. Liiga on priorisoinut runkosarjaotteluiden pelaamisen pudotuspelien edelle.

Runkosarjan kotiottelut ovat joukkueiden tulojen kannalta avainasemassa, sillä niistä tulot jäävät seurojen kassaan. Välieristä ja finaalista rahat menevät yhteiseen pottiin, josta rahaa jaetaan sijoitusten perusteella sen jälkeen, kun kulut on vähennetty.

HIFK:n yleisökeskiarvo on pudonnut viime kauden 7000:sta vajaaseen 3300:aan.­

3 281 Liigan joukkueet ovat talousongelmissa jo yleisömäärärajoitusten takia, vaikka pelejä pelattaisiinkin. Luku kertoo paljonko Helsingin IFK:n kotiotteluiden yleisökeskiarvo on pudonnut viime kaudesta.

Vielä viime kauden 30 ottelun keskiarvo oli lähellä 7 000 katsojaa, vaikka viimeinen peli pelattiin ilman yleisöä.

5 300 000 Liigan televisio-oikeuksia viime kaudella hallinnoinut Telia arvioi keväällä osavuosikatsauksessaan, että kauden päättymisellä kesken oli 5,3 miljoonan euron kokonaisvaikutus yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Telia sanoi odottavansa, että menetykset korvataan sille täysimääräisesti.

Televisiosopimuksen arvoksi on arvioitu 23 miljoonaa euroa kaudessa, joten sopimusvelvoitteiden täyttymisellä on oma vaikutuksensa Liigan talouteen ja paineeseen pelata.

140 000 000 Viimeksi päättyneellä tilikaudella Liiga-seurojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö Ernst & Youngin mukaan 140 miljoonaan euroon. Toissa kauden luvuista jäätiin kuusi miljoonaa euroa, mutta liikevaihto olisi ollut kaikkien aikojen paras ilman koronaviruspandemiaa.

Jos koronavirus leikkaisi koko Liigan liikevaihdosta Ässien itselleen arvioiman viidenneksen, tarkoittaisi se koko Liigan osalta 28 miljoonan euron pudotusta.