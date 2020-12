Kaikki tälle talvelle suunnitellut vuoden 2022 olympialaisten lumilajien esikisat peruttiin.

Espoolainen Teemu Lemmettylä tunnetaan paitsi hurjia extremekisoja kolunneena triathlonistina myös tärkeästä roolistaan suksilajien testaus- ja olosuhdeasiantuntijana.

Jälkimmäisessä tehtävässä Lemmettylä teki etukäteen useita suksitestaukseen ja keliolojen scouttaamiseen liittyviä reissuja kisapaikoille ennen Sotšin (2014) ja Pyeongchangin (2018) olympialaisia.

Nyt on runsas vuosi aikaa helmikuuhun 2022, jolloin on määrä käydä Pekingin olympiakisat. Toistaiseksi Lemmetylä ei ole päässyt tekemään niihin kisoihin liittyvää työtään entiseen malliin.

Tähän mennessä Lemmettylä on käynyt Pekingin ulkopuolella vuoristossa sijaitsevilla suksilajien kisapaikoilla vain kerran, syksyllä 2018.

Toinen reissu piti tehdä viime kevättalvella. Kaikki matkajärjestelyt olivat valmiina viisumia myöten, mutta koronavirus torppasi sen reissun.

Tuorein takaisku tuli perjantaina, kun Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ja Pekingin kisajärjestäjät ilmoittivat, että kaikki tälle talvelle suunnitellut esikisat on peruttu pandemian takia. Kyse oli muun muassa freestylehiihdon ja lumilautailun MM-kisoista sekä maailmancupin osakilpailuista pohjoismaisissa hiihtolajeissa.

Jos asiat olisivat edenneet normaalisti, Lemmettylä olisi kuulunut porukkaan, joka olisi viettänyt tulevilla suksilajien olympiapaikoilla ainakin pari viikkoa helmikuussa (2021), jolloin siellä piti järjestää ampumahiihdon ja yhdistetyn maailmancupit samoilla viikoilla, jolloin itse kisojen on määrä olla vuotta myöhemmin.

”Kyllä ne ovat hyvin erilaiset kisat verrattuna aiempiin”, sanoo Lemmettylä, joka toimii Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan hallinnoiman arvokisaprojektin vetäjänä.

Syksyllä 2018 Olli Ohtosen kanssa tehdyllä reissulla syntyi Lemmettylän mielestä jo hyvä kuva kisapaikoista, vaikka moni asia siellä olikin kesken.

”Päästiin jalkautumaan maastoon. Meillä oli sen alueen pääarkkitehti mukana ja saatiin äärimmäisen hyvät tiedot. Se oli hyvä käynti.”

Suksi-, voide- ja hiontakuviotestien tekeminen sekä lumi- ja keliolojen analysointi ovat erittäin tärkeä osa suksilajien arvokisoihin valmistautumista. Kaikki huippumaat panostavat siihen voimakkaasti.

Seuraavan reissun ajankohta on täysi arvoitus, mutta Lemmettylän mukaan mitään ei ole vielä menetetty kilpailijamaihin verrattuna.

”Nyt ei auta kuin olla valmiina, että sinne mennään heti, kun päästään. Käytännössä ollaan kaikki samalla viivalla. Jos olisi pystytty testaamaan vähemmän kuin muut, niin se olisi huonompi tilanne.”

Lemmettylä muistuttaa, että Suomi saattaa saada pientä etua siitä, että miesten maastohiihtomaajoukkueen valmentaja Mikko Virtanen toimi muutama vuosi sitten lyhyen jakson Kiinan hiihtäjien valmentajana.

”He ovat kisailleet paljon sillä alueella, joten meillä jonkinlainen tuntuma, mitä on odotettavissa. Ainahan se on sitten tarkempaa, kun on oikeat paikat ja sama lumetusjärjestelmä.”

Tämä tilanne johtaa Lemmettylän mukaan siihen, että kisojen alla paikalla täytyy olla enemmän porukkaa kuin normaalisti.

”Kun ladut aukeavat, pitää olla maksimimiehitys.”

Huolellinen suunnittelu on nyt avaintekijä. ”Pitää olla hereillä.”