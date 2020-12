Tuuraaja George Russell oli nopein Sakhirin gp:n molemmissa perjantain harjoituksissa ja jätti Valtteri Bottaksen varjoonsa.

Seitsemännen formula 1:n maailmanmestaruutensa jo varmistanut Lewis Hamilton potee koronatautia eristyksissä Bahrainissa samaan aikaan, kun maassa ajetaan kauden viimeistä edellinen MM-osakilpailu.

Hamiltonin työnantajan Mercedes-tallin johtaja Toto Wolff kertoi perjantaina BBC:n mukaan, että Hamilton on vuodepotilaana eikä voi hyvin.

”Hän on toipumassa. Ensimmäiset päivät ovat aina kriittisiä, kun saa koronan. Hän on ok. Hänellä on oireita, mutta ne ovat melko lieviä”, Wolff sanoi BBC:n mukaan.

Mercedes-tallin piirissä ei ole todettu muita tartuntoja, mutta Hamiltonin fysioterapeutti ja avustaja ovat eristyksissä.

Hamiltonin tuuraajaksi päässyt George Russell osoitti heti ajotaitojaan Sakhirin gp:n ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa perjantaina.

Brittikuski Russell, 22, kellotti perjantain molempien harjoitusten kärkiajan ja jätti Mercedeksen suomalaiskuskin Valtteri Bottaksen varjoonsa. Bottas oli ensimmäisissä harjoituksissa neljäs ja toisissa vasta 11:s.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli avausharjoituksissa sijalla 14 ja kakkosharjoituksissa sijalla 12. Räikkösen ero kärkeen oli 1,237 ja 0,771 sekuntia.

Ferrarin Charles Leclerciltä perjantain jälkimmäiset harjoitukset menivät plörinäksi, sillä hänen autoonsa tuli tekninen vika, eikä monacolainen enää palannut radalle.

Bahrainissa ajetaan tällä viikolla toinen peräkkäinen kilpailu. Kuskit ajavat viikonloppuna Sakhirin radan niin sanotulla ulkoradalla, joka on normaalia lyhyempi. Russellin nopein kierros avausharjoituksissa oli 54,546.

Sakhir: Formula ykkösten MM-sarjan 16/17 kilpailu, Sakhirin gp:

Perjantain 1. harjoitukset: 1) George Russell Britannia, Mercedes 54,546 (49 kierrosta), 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull jäljessä 0,176 sekuntia (29), 3) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –0,265 (18), 4) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,322 (44), 5) Daniil Kvjat Venäjä, AlphaTauri –0,465 (40), 6) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –0,620 (37), 7) Esteban Ocon Ranska, Renault –0,727 (49), 8) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –0,735 (40), 9) Daniel Ricciardo Australia, Renault –0,833 (39), 10) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –0,903 (35),

11) Lance Stroll Kanada, Racing Point –1,012 (41), 12) Sergio Perez Meksiko, Racing Point –1,170 (33), 13) Carlos Sainz Jr. Espanja, McLaren –1,211 (41), 14) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo –1,237 (32), 15) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo –1,312 (35), 16) Lando Norris Britannia, McLaren –1,532 (47), 17) Kevin Magnussen Tanska, Haas –1,584 (37), 18) Nicholas Latifi Kanada, Williams –2,218 (48), 19) Pietro Fittipaldi Brasilia, Haas –2,531 (24), 20) Jack Aitken Britannia, Williams –2,641 (33).

2. harjoitukset: 1) Russell 54,713 (48), 2) Verstappen –0,128 (43), 3) Perez –0,153 (52), 4) Ocon –0,227 (50), 5) Albon –0,323 (42), 6) Kvjat –0,355 (58), 7) Stroll –0,391 (44), 8) Ricciardo –0,411 (47), 9) Gasly –0,420 (48), 10) Sainz Jr. –0,545 (39),

11) Bottas –0,608 (52), 12) Räikkönen –0,771 (54), 13) Giovinazzi –0,820 (57), 14) Magnussen –1,025 (49), 15) Latifi –1,071 (52), 16) Vettel –1,117 (43), 17) Norris –1,318 (14), 18) Fittipaldi –1,397 (56), 19) Aitken –1,547 (58), 20) Leclerc ei aikaa (2).

Lauantaina ajetaan 3. harjoitukset ja aika-ajot. Kilpailu ajetaan sunnuntaina.