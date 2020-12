Yksi maailman menestyneimmistä suunnistajista, norjalainen Olav Lundanes osoittautui eräänlaiseksi toisinajattelijaksi, kun hiihtäjä Therere Johaugin dopingtapaus velloi kuumimmillaan kolme vuotta sitten.

Tuolloin Turussa asunut Lundanes esitti Norjan valtavirrasta jyrkästi poikkeavia mielipiteitä liittyen Johaugin ja Martin Johnsrud Sundbyn dopingtapauksiin.

Lundanes ei suhtautunut suurta kohua herättäneisiin tapahtumiin ollenkaan niin ymmärtäväisesti ja sinisilmäisesti kuin lukemattomat maanmiehensä.

”Johaugin tapauksessa on selvää, että se on erittäin kielletty aine, jota käytettiin entisessä Itä-Saksassa joskus 30–40 vuotta sitten. Siksi se on erittäin vakava tapaus”, Lundanes sanoi HS:n haastattelussa lokakuussa 2017.

Johaug oli antanut syksyllä 2016 positiivisen dopingnäytteen. Hän kertoi saaneensa elimistöönsä kiellettyä anabolista steroidia klostebolia haavavoiteesta.

”Se oli pieni virhe, mutta hänen pitää kantaa vastuu. Jos aina voisi syyttää lääkäriä, dopingtestaus voitaisiin lopettaa, koska kaikki syyttäisivät lääkäriä. Kilpailukielto oli reilu ratkaisu, vaikka se tuntuukin vähän pitkältä”, Lundanes sanoi Johaugin 18 kuukauden pannasta.

Perjantaina Lundanes jatkoi samalla linjalla, kun Johaug oli saanut yhden Norjan arvostetuimmista urheilupalkinnoista, Egebergs Æresprisin.

Tämä vuosittain yli sadan vuoden ajan jaettu palkinto myönnetään urheilijalle, joka on menestynyt kahdessa lajissa. Johaugilla se toinen laji on kestävyysjuoksu.

Lisäksi palkinnon saajan tulee olla urheilun perusarvojen osalta hyvä esikuva.

Norjassa palkitsemista on kritisoitu Johaugin dopingrikkomuksen takia, ja tähän joukkoon kuuluu myös Lundanes.

Olav Lundanes­

”Kunnioitan suuresti Johaugin saavutuksia ja uraa, mutta jos sinulta kesti vuoden myöntää, että urheilija on vastuussa siitä, mitä hänellä on elimistössään, niin et ole hyvä esikuva urheilussa. Tämä on ehkä kaikkein tärkein sääntö antidopingtyössä”, kymmenkertainen maailmanmestari Lundanes kirjoitti Twitterissä.

Lundanesin mielestä dopingtestaus voitaisiin lopettaa, jos lääkärit ottaisivat kaiken vastuun dopingkäryistä.

”Tämä tapaus on johtanut pelottavaan asennemuutokseen Norjassa, mitä tulee positiivisen dopingtestituloksen seurauksiin. Voitte sanoa minua äreäksi vanhaksi ukoksi, mutta minun silmissäni Egebergs Ærespris menetti tänään arvonsa”, Lundanes jatkoi.