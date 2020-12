Suomalaisasetelmat olivat lupaavat kumparelaskun maailmancupin avauskisan karsinnan jälkeen, mutta finaalilaskut Rukalla epäonnistuivat.

Lupaavista asetelmista huolimatta kumparelaskun miesten maailmancupin kauden avauskilpailu Kuusamon Rukalla päättyi suomalaisittain pettymykseen.

16 laskijan finaaliin päässeet Jimi Salonen ja Jussi Penttala eivät yltäneet kuuden kilpailijan superfinaaliin. Kisan voittoon laski Japanin Ikuma Horishima 80,86 pisteellä.

Karsintakilpailussa toiseksi parhaiten laskenut Salonen kaatui toisen hyppynsä alastulossa eikä saanut tulosta. Hänen loppusijoituksensa oli 15:s.

”Huomasin (hyppyrin) nokalla, että nyt lipsahti. Yritin pitää sitä (hyppyä) kasassa, mutta pyöri silti liikaa yli. Ei siinä oikeastaan sattunut, henkinen kolaus”, Salonen kertasi finaalilaskuaan.

Myöskään karsintakilpailussa komeasti kahdeksanneksi sijoittunut Penttala ei yltänyt finaalissa parhaimpaansa. Hän oli finaalin 12:s pistein 66,09.

”Alkukilpailuun sain parhaan laskun, mitä olen laskenut. Finaalissa ei ihan onnistunut. Tuli vähän aukeamisia keskipätkällä, ja alahyppy meni metrin verran vinoon. Ihan ookoo päivä kuitenkin, mutta vähän jäi hampaankoloon. Varmaan tästä aika paljon sisuunnun, että ensi viikolla näytetään kunnolla, mistä kana pissii”, Penttala tsemppasi itseään.

Naisten finaalin voitti Ranskan Perrine Laffont. Naisten kilpailussa ei ollut mukana suomalaisia.

Kumparelaskun maailmancup jatkuu ensi viikonloppuna Ruotsin Idressä, jonne suomalaiset käänsivät jo katseensa maailmancupin avauskisan jälkeen.

”Mukavaa on ollut laskea, ja lasku on kulkenut. Maanantaina on lähtö Ruotsiin, ja ensi viikonloppuna mennään taas”, Salonen suuntasi katseet tulevaan.