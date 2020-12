Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Millwallin kannattajat osoittivat äänekkäästi mieltään syrjintää ja tasa-arvoa puolustavaa elettä kohtaan.

Kannattajien odotettu paluu Englannin jalkapallostadioneille on käynnistynyt asteittain. Tänä viikonloppuna rajattu määrä yleisöä pääsi jo tiettyihin Valioliigan otteluihin, ja myös alemmilla sarjatasoilla lehtereitä on monin paikoin kansoittanut maltillinen ihmisjoukko.

Kakkostasolla Mestaruussarjassa pelaavan Millwallin kannattajat nousivat heti pienellä joukollakin otsikoihin Derbya vastaan pelatussa kotiottelussa. Kun pelaajat polvistuivat ennen aloituspotkua viime kuukausilta tuttuun syrjinnän vastaiseen eleeseen, kaikui stadionilla kannattajien äänekäs buuaus.

Yleisökapasiteetti Millwallin kotistadionilla The Denille oli Derby-ottelussa 2 000. Ottelu päättyi vierasjoukkue Derbyn 1–0-voittoon.

Kuudetta kauttaan Millwallissa pelaava puolustaja Mahlon Romeo oli vihainen kannattajien reaktiosta.

”Tänään sisään päässeet kannattajat ovat henkilökohtaisesti halveksineet sekä minua että koko seuraa. He ovat buuanneet ja tuominneet rauhanomaisen eleen, jonka tarkoituksena on ollut kiinnittää huomiota ja poistaa syrjivää käytöstä ja rasismia”, raivostunut Romeo totesi South London Pressille.

”Siitä eleessä on kyse, ja sille kannattajat ovat päättäneet buuata, mitä en pysty millään ymmärtämään. Se on loukannut minua ja kaikkia tässä seurassa työskenteleviä.”

Derbyn pelaajavalmentajana väliaikaisesti työskentelevä hyökkääjälegenda Wayne Rooney sanoi olleensa yllättynyt yleisön reaktiosta.

”Mielestäni jalkapallossa ei suvaita tuollaista”, Rooney totesi pelin jälkeen Talksport-radiokanavalle.

”Kaikki Derby Countyssa ovat tukeneet polvistumista täysin, ja tämä oli melko yllättävää. Varmasti sen kuuleminen saattoi olla pelaajille hyvin vaikeaa.”

Millwall tunnetaan yleisesti maan pahamaineisimpana ja vihatuimpana jalkapalloseurana.

Lontoolaisseuran kannattajat ovat yhdistetty usein huliganismiin ja kannattajatoiminnan lieveilmiöihin. Lukuisat huliganismiin liittyvät elokuvat ja kirjat ovat käsitelleet tavalla tai toisella juuri Millwallia.

Pelätty ja vihattu maine on ollut monille Millwall-mielisille myös ylpeydenaihe, ja kannattajien vakiolauluihin kuuluu muun muassa ”No one likes us, we don’t care” (suom. Kukaan ei pidä meistä, meitä ei kiinnosta).

Kaikki kannattajat eivät kuitenkaan katsoneet buuausta hyvällä.

”Tänään on Millwall-kannattajalle surullinen ja häpeällinen päivä”, twiittasi näyttelijä Blake Harrison.