”Messistä on tullut tavallinen jalkapalloilija”, kirjoittaa espanjalainen urheilulehti – FC Barcelonan tähtipelaaja menetti lauantaina pallon useammin kuin koskaan urallaan

FC Barcelona hävisi lauantaina vierasottelunsa maalein 1–2.

Espanjan liigan jättiläinen FC Barcelona jatkoi heikkoja esityksiään La Ligassa lauantai-iltana. Joukkue hävisi vierasottelunsa Cádizille maalein 1–2 ja ainoan maalinsa Barcelona sai vastustajan omasta maalista. Se oli Barcelonalle jo kauden neljäs tappio.

Espanjan suurin urheilulehti Marca pohti ottelun jälkeen Barçan tähtipelaajan Lionel Messin tilannetta. Messi sai viikolla huilivuoron Mestarien liigan ottelussa ja palasi nyt Barcelonan miehistöön.

”Hän oli yhä kateissa, kun häntä olisi eniten tarvittu”, Marca kirjoittaa otteluarviossaan.

Lauantain ottelussa Messi yritti johtaa Barcelonan hyökkäystä, mutta se ei sujunut kovinkaan hyvin. Marcan mukaan Messi menetti pallon 29 kertaa.

”Se oli ottelu, jossa Leo menetti pallon useammin kuin koskaan urallaan.”

Marcan mukaan Messi ei voi hyvin.

”Argentiinalainen ei ole sama pelaaja kuin aiemmilla kausilla. Hän ei ole se jalkapalloilija, joka voittaa yksin otteluita. Tällä kaudella argentiinalaisesta näyttää tulleen jalkapalloilija muiden joukossa. Se saattaa johtua siitä, että hän on joukkueessa, jossa hän ei haluaisi olla”, Marca kirjoittaa.

Messi halusi kesällä siirron ilman siirtokorvausta, mutta FC Barcelona vetosi sopimukseen, jonka mukaan pelaaja on vapaa lähtemään vasta ensi kesänä.

Messi on tällä kaudella tehnyt seitsemän maalia, mikä olisi aivan hyvä luku ”tavalliselle” hyökkääjälle, mutta se on kaukana Messin aiemmasta tasosta. Lisäksi maaleista viisi on syntynyt rangaistuspotkuista.

Espanjan liigassa seitsemäntenä oleva FC Barcelona on nyt 12 pistettä jäljessä kärjessä porskuttavaa Atlético Madridia.

”Ero on valtava”, myönsi FC Barcelonan päävalmentaja Ronald Koeman lauantain ottelun jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.