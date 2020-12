Sakari Orava on pelastanut Pep Guardiolan ja David Beckhamin kaltaisten tähtipelaajien uria. Espanjassa jännetaikuriksi nimetty huippuammattilainen ammentaa voimaa uskosta.

Kertakaikkisen vaikea ja hankala vaiva.

Noilla sanoilla maailman arvostetuimpiin urheilukirurgeihin kuuluva Sakari Orava, 75, luonnehtii tuoreessa kirjassaan Elämäni urheilukirurgina (Päivä 2020) vammaa, joka oli päättää Josep ”Pep” Guardiolan pelaajauran.

FC Barcelonan silloisen kapteenin takareisi oli loppukesästä 1997 pelaamisen tai harjoittelun estävässä kunnossa. Orava kertoo magneettikuvien paljastaneen osittaisen lihasjännealueen repeämän ja arpeutumisen, osittaisen kiinnitysalueen irtautumisen istuinkyhmystä sekä lihaksen vetäytymisen.

”Hänellä oli paha takareiden lihasrepeämä, joka oli uusiutunut useamman kerran”, Orava sanoo HS:lle.

Turussa tehdyn konsultaation jälkeen Orava ehdotti leikkauspaikaksi Madridia, mikä oli katalonialaisille järkytys. Leikkaus piti ehdottomasti tehdä Barcelonassa.

Oravaa avustivat Katalonian jalkapalloliiton lääkäri, ortopedi Ramón Cugat sekä seuran ylilääkäri Josep Borrell.

Äärimmäisen haastava ja harvinainen operaatio tehtiin ensimmäistä kertaa Espanjan lääketieteen historiassa, ja leikkausta seurasi kiinnostuneena kymmenkunta Oravan kollegaa.

”Se oli heidänkin mielestään niin, että saa nähdä, tuleeko tästä mitään”, Orava muistelee.

Kollegat toivat tilanteeseen oman jännityksensä, ja välillä Oravan mielessä käväisi ajatus siitä, minkä tasoista urheilijaa hän on parhaillaan operoimassa.

Kun Orava selosti leikkaussalissa, että tästä katkaistaan nyt tämä jänne, ihmettelivät kollegat, onko suomalainen tosissaan. Itsevarma kirurgi kertoi sen olevan välttämätöntä ja osoitti kohdan, mihin jänne kiinnitettäisiin ankkurilla.

Sakari Orava työhuoneessaan vuonna 2017. Huoneen seinällä olevat urheiluseurojen viirit muistuttavat huippukirurgin asiakkaista.­

Onnistuneen operaation jälkeen sairaala pyysi Oravaa saapumaan pieneen lehdistötilaisuuteen. Kun suomalainen saapui paikalle, oli kokoustilaan pakkautunut nelisenkymmentä toimittajaa ja seitsemän eri televisiokanavaa.

”Huomio oli ihan eri luokkaa, mitä kotimaassa on tottunut”, Orava sanoo.

Hän piirsi kokoustilassa fläppitaululle, mitä oli tehnyt ja selitti leikkauksen vaiheita medialle. Tilaisuudessa kuvattua videota pyöritettiin televisiossa viikkokaupalla, ja Guardiola kiitti Oravaa sekä lehtien palstoilla että henkilökohtaisella kirjeellään.

”Leikkaus onnistui hyvin ja hän pystyi jatkamaan uraansa vielä monta vuotta. Eikä valmentajanakaan ole ihan huonosti mennyt”, Orava sanoo.

Kymmeniin mestaruuksiin ja ykkössijoihin joukkueensa luotsanneen Guardiolan palkintokaapista löytyy myös yksi samanlainen palkinto kuin Oravalta – Mestarien liigan kultamitali.

Orava sai omansa Real Madridin ylilääkäriltä Jesús Olmolta vuonna 2016. Suomalainen oli edellisenä vuonna leikannut kaksi seuran pelaajaa ja auttanut joukkuetta muutenkin.

Urallaan noin 25 000 leikkausta tehnyt Orava on operoinut noin 10 000 urheilijaa. Yleisurheilijat muodostavat tästä joukosta suurimman osan, mutta näkyvimmät otsikot on kirjoitettu jalkapalloilijoista.

AC Milanin kanssa jo 1980-luvun puolivälistä saakka yhteistyötä tehnyt Orava sai maailmanlaajuista huomiota maaliskuussa 2010, kun seura lennätti David Beckhamin akillesjänneoperaatioon Turkuun.

Maailman seuratuin jalkapalloilija pelasi tuolloin italialaisseurassa lainalla Los Angeles Galaxysta. Operaatio oli huomattavasti helpompi kuin Guardiolalle tehty leikkaus.

”Akillesjänneleikkaus nyt on semmoinen rutiinileikkaus kenelle tahansa”, Orava kertoo vähätellen.

Orava tunnetaan akillesjänneleikkauksistaan siinä määrin, että häntä kutsutaan Espanjassa nimellä Mago del tendón eli jännetaikuri. Suomalaiskirurgi tiesi jo ennen Beckhamin saapumista, millainen työtehtävä häntä odottaa, eikä globaaliin valokeilaan päätyminen häirinnyt häntä.

”Vaikka en tietysti ollut nähnyt sitä itse repeämää ja kuvia ennen kuin vasta sitten kun he tulivat Suomeen, niin kyllä niitä [leikkauksia] on sen verran paljon tehty, että ei se vaikuta enää mihinkään.”

Sakari Orava toimi Suomen olympiajoukkueen ylilääkärinä 1988–2000. Kuvassa Orava Atlantan kesäolympialaisissa 1996.­

Urheilulääkärinä Orava on joutunut kertomaan urheilijoille, että ura on vamman myötä ohi ja toisaalta salaamaan näkemiään asioita.

Näin hän toimi olympiajoukkueen ylilääkärinä Soulissa 1988. Orava kertoo kirjassaan, ettei voinut masentaa Tapio Korjusta kertomalla ultraäänikuvissa paljastunutta pahannäköistä lähentäjälihasrevähtymää.

Korjus osallistui finaaliin ja heitti olympiakultaa. Orava kävi hoitamassa häntä myös kesken kisan jalkakrampin vuoksi.

Lääkäriuransa alkuvaiheessa Orava joutui muutaman kerran vielä kovempiin paikkoihin – tilanteisiin, joissa oli kyse elämästä ja kuolemasta.

Pielavedellä veljensä alkoholipsykoosin vallassa ampunut mies vaani Oravaa ja vallesmannia pusikossa aseella tähdäten. Kokkolassa Orava pelasti humalaisen nahinan päätteeksi puukon rintaansa saaneen laitapuolen kulkijan, Pietarsaaressa eloon jäi hätäsektiolla syntynyt vauva.

”Kyllä niitä on kaikkea mielenkiintoista ollut ja niihin on aina jotenkin paikalle joutunut, kun on kaikkea tämmöistä sattunut”, Orava kuittaa.

Leikkauspöydälleen Orava on saanut urheilijoiden lisäksi muun muassa Dubain šeikin, Bahrainin prinssin sekä Serbian presidentin Boris Tadićin. Kohtelu on ollut yksityiskoneineen ja prameine puitteineen kuin korkea-arvoisella valtiovieraalla.

Eläkkeelle helmikuussa siirtynyt Orava on työstänyt Elämäni urheilukirurgina -kirjaa alkuvuodesta lähtien.

”Olen kirjoittanut sitä aina pätkiä kerrallaan, ja Lappalaisen Tarja on stilisoinut, katsonut ja viimeistellyt”, Orava kuvailee työnjakoa.

Lappalainen on kirjoittanut myös vuonna 2009 ilmestyneen kirjan Urheilukirurgi Sakari Orava – Meillä ja maailmalla.

”Tässä on enemmän urheilijoiden elämää, leikkauksia ja kaikkea tämmöistä kuin viimeksi. Se oli enemmän elämäkerrallinen katsaus”, Orava vertaa.

Sakari Orava kuvattuna vuonna 1984.­

Uskostaan Orava puhuu kirjassa varsin avoimesti.

”Ajattelin, että kyllä sen saa reilusti sanoa. Mitä sitä turhaan salaa tämmöistäkään”, vuonna 1979 uskoon tullut Orava sanoo.

Hän kertoo sanoneensa tunnetuille potilailleen, kuten David Beckhamille, Boris Tadićille sekä Atlético Madridin José Zahínosille olevansa uskovainen lääkäri ja rukoilevansa heidän parantumisensa puolesta.

Kristilliset arvot jo lapsuudenkotinsa perintönä saaneen Oravan elämästä ei ole kirjoitettu sensaatiohakuisia paljastuksia, eikä tuore kirjakaan anna aihetta kohuotsikoihin. Pari kolttosta Orava kuitenkin tunnustaa.

Linnunmunia tuleva huippukirurgi keräsi kokoelmaansa välillä männyn latvaan kiiveten, ja joskus kokoelmaan eksyi myös rauhoitettujen lintujen munia. Pariisin maamerkkeihin kuuluvan Notre-Damen katedraalin torniin nuori Orava puolestaan kaiversi linkkuveitsellään nimikirjaimet ja päivämäärän.

Suurin tunnustus liittyy Oravan opiskeluaikoihin ja anatomian opintoihin.

Kun tulevat lääkärit tutustuivat ihmisen rakenteeseen käytännön opetuksen kautta, Orava leikkasi varoituksista huolimatta vainajalta polvilumpion ja otti sen talteen.

Nyt hän kertoo, ettei vienyt polvilumpiota opiskellakseen sen rakennetta.

”Se oli vain semmoinen hetken mielijohde siinä, kun teimme ruumiinavauksia. Siinä kun sitten jalan anatomiaa tutkittiin ja polvea aukaistiin, niin ajattelin, että tuo polvilumpio voisi olla minulla kotona paremmassa tallessa kuin täällä vainajalla.”

”Otin sen pois, tein märästä pahvista semmoisen varalumpion, laitoin sinne ja ompelin kiinni.”

Huippukirurgi painottaa, ettei suosittele saman tempun kokeilua yhdellekään opiskelijalle, jotta aluillaan oleva ura ei päättyisi lähtötelineisiinsä.

Polvilumpio on hänellä yhä tallessa.