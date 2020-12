Seitsemän pudotuspelipaikkaa on vielä auki Mestarien liigassa.

Jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheen päätöskierroksen tähtihetki on tiistainen Barcelonan ja Juventuksen kohtaaminen. G-alkulohkon kärkikaksikon ottelulla ei pudotuspelipaikkojen kannalta ole enää merkitystä, mutta sitäkin enemmän kysymys on kunniasta.

Barcelonan Camp Noulla pelataan yksi viimeisistä otteluista, jossa vastakkain ovat 2000-luvun kirkkaimmat tähtipelaajat, Juventuksen Cristiano Ronaldo ja Barcelonan Lionel Messi.

Real Madridissa 2009–18 suuruutensa silannut Ronaldo pelaa Juventuksessa kolmatta kautta, ja jälki on ollut vakuuttavaa. Hän on paukuttanut kahtena mestaruuskautena Serie A:ssa Juventukselle yhteensä 52 maalia.

”Ronaldo on henkisesti huippupelaaja. Hänellä on viisi Kultaista palloa, viisi Mestarien liigan voittoa ja Euroopan mestaruus Portugalin joukkueessa”, Ronaldoa ennen Juventuksessa valmentanut Massimiliano Allegri kehui uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ronaldon vertailua kilpakumppani Messiin ei voi välttää. Barcelonan pitkäaikainen ykköstähti on iskenyt Espanjan liigassa kahdella kaudella yhteensä 61 osumaa, mutta maan mestaruuden nappasi viime kaudella Real Madrid.

Tällä kaudella Barcelonan peli on takunnut Espanjan pääsarjassa pahoin, ja Messi on huilannut Mestarien liigan kahdessa viime pelissä.

Ronaldo oli koronatartunnan takia sivussa lokakuun lopun Mestarien liigapelistä, jossa Messi laukoi Juventuksen verkkoon rangaistuspotkumaalin ja syötti toisen.

Mestarien liigan 16 pudotuspelipaikasta on auki vielä seitsemän. Kisa on kiihkein lohkoissa B ja H. B-lohkossa kolmen pisteen sisällä olevilla kaikilla neljällä joukkueella on mahdollisuus jatkoon, lohkossa H:kin kolmella.

B-lohkoa johtava Mönchengladbach kohtaa keskiviikkona vieraissa Real Madridin. Tasapeli vie Mönchengladbachin varmasti jatkoon, mutta Realin on voitettava, jos se ei halua apua toisesta otteluparista Inter–Šahtar Donetsk. Tasapisteissä Realin kanssa Šahtarmenisi jatkoon.

H-lohkossa Manchester United, PSG ja Leipzig ovat 9 pisteessä. PSG on vahvoilla, sillä se kohtaa tiistaina viimeisessä lohkopelissään kotonaan turkkilaisen jumboryhmä Basaksehirin. Leipzig isännöi Manchester Unitedia, joka otti joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa 5–0-murskavoiton.