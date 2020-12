Ylellä on nyt hallussaan jalkapallon arvokisaputki.

Yle hankki vuoden 2023 jalkapallon naisten MM-kisojen lähetysoikeudet itselleen. MM-lopputurnaus järjestetään Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Vuoden 2023 jalkapallon MM-turnaus on entistä suurempi. Mukana on 32 joukkuetta ja otteluita on yhteensä 64. Edellisessä MM-turnauksessa oli mukana 24 joukkuetta.

Ylellä on nyt eräänlainen jalkapallon tv-lähetysten ässäkäsi hallussaan, kun sillä on oikeudet myös miesten jalkapallon EM-turnauksiin vuosina 2021, 2024 ja 2028 sekä vuoden 2022 MM-kisoihin.

Naisten jalkapallon MM-kisat vuonna 2019 nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Ylen urheilun päällikön Joose Palosen mukaan myös Suomessa tapahtui kisojen aikana muutos asenteissa ja katsojaluvuissa.

”Tarjosimme kisat miesten arvokisoista tutulla kaavalla ja saimme runsaasti kiittävää palautetta. On hienoa päästä tarjoamaan suomalaisille jatkossakin suuria elämyksiä ja nuorille jalkapalloilijoille esikuvia”, Joose Palonen sanoi Ylen uutisessa.