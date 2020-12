Taekwondon liikesarjakilpailijan Nukarin kisa venyi ja parkkipirkko muisti.

Espoo Hwarang Teamia edustava Johanna Nukari voitti maanantaina hopeaa World Taekwondo -järjestön liikesarjojen MM-kisoissa alle 50-vuotiaiden naisten sarjassa. Finaaliin Nukari lähti neljänneltä sijalta, mutta onnistui ohittamaan varmoilla, teknisesti puhtailla suorituksillaan edellään olleet Yhdysvaltojen ja Brasilian edustajat. Voitto meni lajin emämaahan Koreaan.

Alun perin MM-kisat piti pitää toukokuussa Tanskassa, mutta ne jouduttiin perumaan ja korvaamaan syksyn verkkokilpailuilla. Alkukierrokset semifinaaleja myöten käytiin siten, että kilpailijat nauhoittivat esityksensä ja lähettivät ne tuomariston arvosteltaviksi. Finaaliesitykset tulivat tuomariston ja maailmanlaajuisen yleisön silmien eteen suorana lähetyksenä kunkin kilpailijan kotisalilta.

Nukarin mitalinäyttämö oli Espoon Olarissa sijaitseva Komeetan koulun piskuinen Papinniityn sali. Sali on poistumassa käytöstä, ja Nukarin finaalikierroksen kaksi esitystä olivatkin salin viimeiset urheilusuoritukset. Muutto muualle on edessä vielä joulukuussa.

Johanna Nukari, 41, on Suomen menestyneimpiä liikesarjakilpailijoita. Hänellä on aiemmilta vuosilta MM- ja EM-mitaleita sekä yksilö- että ryhmäsarjoista. Henkilökohtainen MM-hopea on hänen ensimmäisensä. Vuosi on ollut Nukarille muutenkin menestyksekäs: keväällä hän voitti omassa sarjassaan avointen EM-kisojen kultaa.

Aikoinaan Nukari on edustanut Suomea taekwondossa myös ottelun MM- ja EM-kisoissa. Vyöarvoltaan Nukari on 5. dan. Siviilissä hän työskentelee neuropsykologian erikoispsykologina Kuntoutussäätiössä ja viimeistelee väitöskirjaansa.

MM-hopean lisäksi hän sai pysäköintisakot auton seistyä liian pitkään salin edessä.

MM-kisojen virallisiin sarjoihin osallistui kuusi suomalaista ja samassa yhteydessä käytyihin avoimiin sarjoihin neljä muuta. Nukari oli ainoa finaaliin yltänyt. Hänen sarjassaan osallistujia oli yhteensä 26. Suomea valmensi Erik Pohjonen ja joukkueenjohtajana toimi Vesa Suomalainen.

Video näyttää Nukarin suoritukset: