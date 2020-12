Suomen lohkossa ovat lisäksi Ukraina, Bosnia-Hertsegovina ja Kazakstan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa maailmanmestari Ranskan seuraavissa MM-karsinnoissa. Huuhkajat arvottiin lohkoon D, jossa pelaa lisäksi Ukraina, Bosnia ja Hertsegovina sekä Kazakstan.

Lohkot arvottiin maanantai-iltana Sveitsin Zürichissä. Suomi oli syksyn hyvien tulosten ansiosta arvontojen kolmoskorissa.

Ykköskorista olisi voinut tulla Belgia, Englanti, Portugali, Espanja, Italia, Kroatia, Tanska, Saksa ja Hollanti.

Suomi kaatoi marraskuussa maaottelussa Ranskan vieraskentällä 2–0. Molemmat joukkueet pelasivat varsin varamiehisillä joukkueilla, mutta voitto antaa varmasti itseluottamusta hallitsevan maailmanmestarin kohtaamiseen.

Toisaalta voitto takaa sen, että pienikin mahdollisuus Ranskan asennevammalle haihtui. Ennen marraskuista voittoa edelliset kohtaamiset nähtiin MM-karsinnoissa vuosina 2012–13. Ranska voitti Helsingissä 1–0 ja Pariisissa 3–0.

Kakkoskorissa olivat puolestaan Sveitsi, Wales, Puola, Ruotsi, Itävalta, Serbia, Turkki, Slovakia ja Romania. Ukraina on maailmanlistan sijalla 24 ja korin keskivaiheilta tason suhteen.

Suomi kohtasi Ukrainan viimeksi edellisissä MM-karsinnoissa vuosina 2016–17. Suomi hävisi kotiottelun maalein 1–2 ja vieraspelin 0–1.

Neloskorista Suomi sai ennakkoon kenties kaikkein vaikeimman joukkueen. Suomi kohtasi Bosnia ja Hertsegovinan ensimmäisessä Kansojen liigassa. Tuloksena oli 2–0-kotivoitto ja 1–4-vierastappio.

Viitoskorista Kazakstan on kärkipäästä, mutta täydet pisteet pitää irrota, jotta MM-haaveista voi edes puhua. Suomi on kohdannut Kazakstan kolmesti 2000-luvulla, ja tuloksena on kaksi voittoa ja tasapeli.

Yhteensä karsintoihin osallistuu 55 maata, ja MM-kisoihin paikan lunastaa lopulta 13 maata.

Maat jaettiin kymmeneen lohkoon, joista puolessa on viisi joukkuetta ja puolessa kuusi. MM-kisoihin selviävät suoraan lohkovoittajat.

Lohkojen kakkoset pelaavat kolmesta jäljellä olevasta paikasta Kansojen liigan menestyksen ansiosta mukaan pääsevien kahden joukkueen kanssa.

Qatarin MM-kisoissa vuonna 2022 on mukana yhteensä 32 maata.