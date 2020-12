”Vaikka olemme paperilla vahvoja, meidän pitää olla paras joukkue myös kentällä”, Didier Deschamps sanoo.

Ranskan maajoukkueen päävalmentaja Didier Deschamps sanoo maansa lähtevän suosikkina ensi vuonna alkaviin MM-karsintoihin.

Lehdistötilaisuudessaan myöhään maanantaina hän kuitenkin varoitti aliarvioimasta tulevia vastustajiaan, lähinnä Ukrainaa ja Suomea. D-lohkon kaksi muuta maata ovat Bosnia ja Hertsegovina sekä Kazakstan.

Harjoitusottelussa marraskuussa Pariisissa Ranska yllättäen hävisi järkevästi pelanneelle Suomelle 0–2.

”Meihin on kiinnitetty suosikin viitta. Eri asia on, onko se etu vai haitta. On aina iso riski pitää itseään vahvempana kuin muita. Meidät on kylvetetty [tappio Suomelle]. Vaikka olemme paperilla vahvoja, meidän pitää olla paras joukkue myös kentällä”, Deschamps sanoi.

Ranska on puolustava maailmanmestari, kun vuoden 2022 MM-lopputurnaus pelataan Qatarissa.

Ranska on selvittänyt tiensä myös Kansojen liigan lopputurnaukseen yhdessä Belgian, Italian ja Espanjan kanssa. Sitä kautta voi päästä MM-kisoihin.

”Se on meille pelastusrengas, mutta on jopa riskialtista harkita tätä mahdollisuutta. MM-karsinoissa tehtävä on selvä: voittaa lohko”, Deschamps sanoi L’Equipen mukaan.

Ranskalainen urheilun erikoislehti oli lainannut myös Suomen päävalmentajan Markku Kanervaa Palloliiton verkkosivuilta. Kanervan mukaan Suomi on osoittanut, että se voi haastaa kenet tahansa.

”Pelaajien on oltava hyökkääviä, terveitä ja hyvässä kunnossa. Matkan varrella olemme osoittaneet, että voimme tehdä historiaa. Olemme valmiit yllättämään uudestaan”, L’Equipe korosti Kanervan sanoneen.

Suomen maalivahti Lukas Hradecký oli Kanervan linjoilla.

”Emme aio lopettaa historian kirjoittamista. Ranska ja Ukraina ovat tuttuja vastustajia”, L’Equipe lainasi Hradeckýa.

MM-karsinnat alkavat 24. maaliskuuta.