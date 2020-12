Suomi hävisi Ukrainalle kahdesti vuoden 2018 MM-kisojen karsinnoissa.

Andri Ševtšenkon johtama Ukraina on D-lohkon kakkossijoitettu maa.­

Ukrainan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Andri Ševtšenko tiedostaa MM-karsintalohkon haastavuuden. Ukraina arvottiin D-lohkoon yhdessä hallitsevan maailmanmestarin Ranskan, Suomen, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Kazakstanin kanssa.

”Jouduimme todella vakavasti otettavaan lohkoon”, Ševtšenko kommentoi maan jalkapalloliiton sivuilla.

Hän nostaa vaikeimmaksi vastustajaksi luonnollisesti Ranskan ja mainitsee myös Bosnia ja Hertsegovinan olevan vaikein vastus neloskorista.

”Tunnemme myös Suomen. Pelasimme heitä vastaan vuoden 2018 MM-kisojen karsinnoissa.”

”Taistelut olivat vaikeita silloin, nyt joukkue on jatkanut kehittymistä. Selviytyminen EM-kisoihin on osoitus kehityksestä.”

Ševtšenko on toiminut Ukrainan päävalmentajana vuodesta 2016. Pelaajaurallaan hänet valittiin vuonna 2004 Euroopan parhaaksi pelaajaksi.

Hän on saanut maajoukkueen varsin hyvään iskuun. Joukkue putosi niukasti Kansojen liigan A-divisioonasta, mutta voitti kotikentällään Espanjan ja Sveitsin.

Joukkueen vaarallisuuden tiedostaa myös Suomen päävalmentaja Markku Kanerva.

”Ukraina on kova joukkue. Nuori sukupolvi on vahvasti tulossa, ja joukkue on erittäin iskukykyinen ja hyvin organisoitu. Kova joukkue etenkin kotonaan, mutta ei mahdoton voittaa”, Kanerva kommentoi arvontatuloksen jälkeen.