Valtteri Bottaksen on toivottava tallipomolta armoa tai häntä uhkaa Kimi Räikkösen kohtalo

Nuoret lahjakkuudet ovat valtaamassa parhaat paikat Mercedes-kuljettaja Valtteri Bottaksen nenän edestä, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Mikko Gynther

Missä tallissa Valtteri Bottas ajaa F1-kaudella 2022? Ajaako hän Mercedeksellä edes ensi vuonna?

Suomalaisella oli tärkeä näyttöpaikka sunnuntaina ja hän epäonnistui siinä karmealla tavalla. Nyt ei ole pienintäkään epäilystä, kenen varaan Mercedes laskee tulevaisuudessa, eikä nimi ole Bottas.

Lewis Hamiltonin tuuraajaksi pikahälytyksellä nostettu George Russell ajoi ja taisteli välittömästi tavalla, jollaista ei ole nähty Bottakselta kuin ehkä kerran koko nelivuotisen Mersu-uran aikana.

Bottas voitti kauden 2019 avauskisan näytöstyyliin, ja tuolloin hän vaikutti uudestisyntyneeltä mestarikandidaatilta. Silloin puhuttiin Bottas 2.0:sta, nyt ehkä Bottas 0.2:sta.

Russellin isku oli Bottaksen kannalta vielä tyrmäävämpi kuin osattiin odottaa ja pelätä. Nastolalainen horjuu kanveesissa, josta hän tuskin enää nousee.

Bottas voi jossitella ja selitellä ulospäin, että hän oli kirimässä Russellin johtoa umpeen ennen tallin varikkosotkuja. Todellisuudessa Bottas ei onnistunut luomaan Russellille minkäänlaista uhkaa, vaan hän näytti lannistuneen kohtaloonsa.

Bottas hokee aina, että hän ei koskaan luovuta, vaikka näyttää siltä, että hän ei juuri mitään muuta teekään.

Russell ei ollut ajanut tämän kauden Mercedeksellä metriäkään ennen viikonloppua eikä edes ohjaamoa ennätetty muokata hänelle sopivaksi. Pitkä kuski oli ruhjeilla ja mustelmilla jo ennen kilpailua. Silti jo startissa näytti siltä, että Bottas on se, joka vasta totuttelee uuteen menopeliin.

Bottaksen kokemus ei näkynyt millään lailla kisavauhdin ja renkaiden kulutuksen kontrolloinnissa Russelliin verrattuna. Bottaksen hyökkäys varikkokäyntien yhteydessä oli kuin lehmän hönkäys.

Tästä päästään siihen kysymykseen, jota Mercedeksen johdossa nyt pohditaan: kuinka kova potentiaali George Russellilla onkaan ja milloin se on mahdollista saada täysimääräisesti käyttöön?

Valtteri Bottaksella on sopimus Mercedeksen kanssa ensi kaudesta. Mersu-pomo Toto Wolff ja Russell aloittivat sunnuntain kisan jälkeen sellaisen flirttailun, että Bottaksen potkut eivät olisi enää jättiyllätys F1-maailmassa.

Tilanne ei olisi edes suomalaisittain ainutlaatuinen. Kimi Räikkönen pantiin Ferrarilta Fernando Alonson tieltä pihalle kauden 2009 jälkeen, vaikka sopimus kattoi vielä seuraavan vuoden. Räikkösellä oli sentään näyttönä vain kaksi vuotta vanha MM-titteli.

Todennäköistä kuitenkin on, että Wolff kunnioittaa tehtyjä sopimuksia. Äkkipikaisuus ei kuulu Mercedeksen toimintakulttuuriin. Red Bullilla Bottaksen asema olisi vieläkin tukalampi.

Russell ei karkaa Mercedeksen organisaation hyppysistä, vaikka hän vielä toisaalla ajaisikin kauden 2021.

George Russell pääsi tuuramaan Mercedekselle Lewis Hamiltonia Bahrainissa viime viikonloppuna ja osoitti heti nopeutensa.­

Bottakselle tilanne on joka tapauksessa karmea. Vaikka hän saisikin ajaa ensi kauden Mercedeksellä, on varmaa, että hän ei ole enää tasa-arvoisessa asemassa Lewis Hamiltonin kanssa.

Kehitystyötä viedään ensi kaudella eteenpäin Hamiltonin johdolla. Bottasta työnnetään hiljalleen syrjään.

Muutaman kisavoiton Bottas saanee jatkossakin, mutta maailmanmestaruudesta hän voi enää vain haaveilla. Unelmien mureneminen on isku, joka vie väistämättä vauhtia ainakin hetkeksi.

Samaan aikaan Bottaksen pitäisi ajaa tasolla, joka takaisi kelvollisen tallipaikan kaudeksi 2022 ja siitä eteenpäin. Keskittyminen on toisaalla kuin tuloksen tekemisessä. Ensi kaudesta saattaa tulla Bottaksen uran huonoin.

Yllätys ei olisi sekään, jos Russell nostettaisiin Bottaksen tilalle kesken ensi kauden.

Bottaksen on syytä toivoa, että Wolff on armollinen. Ensi kauden tallipaikat on käytännössä jaettu.

Red Bull ei ole vielä valinnut Max Verstappenin tallikaveria. Heikosti ajanut Alexander Albon tuskin saa jatkaa.

Bottas olisi Red Bullille luotettava kakkoskuski, mutta haluaako talli ”Mersu-hylkiötä”? Pitkän uransa avausvoiton sensaatiomaisesti sunnuntaina ottanut, mutta ilman sopimusta oleva Sergio Perez on varmasti vahvoilla Red Bullille.

Toinen vahvistamaton ajopaikka on Red Bullin kakkostallissa Alpha Taurilla.

Formula ykköste tulevaisuuden supertähdet ovat valtaamassa lajin mahtitallit. Verstappen on jo Red Bullilla, Charles Leclerc Ferrarilla ja Lando Norris McLarenilla.

Pian ketjun täydentää George Russellin ja Mercedeksen liitto. He ovat vasta 21–23-vuotiaita ja tottuneet menestymään.

Verstappen savusti suorituksillaan Daniel Ricciardon ulos Red Bullilta, Sebastian Vettelin huima ura lähti jyrkkään alamäkeen Leclercin tultua Ferrarille. Miten käy Hamiltonille?

Formuloiden tulevaisuus näyttää kuljettajien osalta kiehtovalta, kunhan Mercedeksen ylivoima tallina murtuu. Tämä toivottavasti tapahtuu ensi kauden jälkeen, kun tekniset säännöt muuttuvat merkittävästi.

Valtteri Bottaksen elintila huipulla sen sijaa on loppumassa. Hänen aikansa oli.