IIHF:n johtajien piti neuvotella Aljaksandr Lukašenkan kanssa maan turvallisuustilanteesta ja ensi kevään MM-kisojen järjestelyistä.

Sveitsiläinen Rene Fasel on johtanut Kansainvälistä jääkiekkoliittoa vuodesta 1994.­

Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n puheenjohtajalla Rene Faselilla on todettu koronatartunta. Fasel kertoo asiasta IIHF:n verkkosivuilla.

Faselin ja IIHF:n pääsihteeri Horst Lichtnerin piti matkustaa tiistaina Valko-Venäjälle tapaamaan presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa. Kummallakin todettiin kuitenkin koronavierustartunta ennen matkaa tehdyissä testeissä.

Fasel ja Lichtner ovat nyt kymmenen päivän karanteenissa. Fasel ei kertonut tiedotteessaan mitään mahdollisista oireista. Hän arveli, että jatkotartuntoja ei liiton piirissä kuitenkaan ole, koska he ovat työskennelleet etänä.

Tapaamisen aiheina piti olla vuoden 2021 MM-kisojen järjestelyt, maan turvallisuus- ja koronatilanne ja väitteet Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajaan Dmitri Baskoviin liitetyt väitteet.

IIHF myönsi vuoden 2021 MM-kisat Valko-Venäjälle ja Latvialle vuonna 2017. Tämän vuoden syyskuussa Latvia kuitenkin kieltäytyi yhteisestä kisaisännyydestä, koska Lukašenkan hallinto on vastannut väkivallalla ja joukkopidätyksillä hänen eroaan vaativiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin.

Jääkiekon MM-kisojen siirtämistä pois Valko-Venäjältä ovat vaatineet muutkin kuin Latvia. Suomi on esimerkiksi koonnut EU-vetoomusta, jolla tavoitellaan yleisiä periaatteita ja vaatimuksia kisaisäntien ihmisoikeustilanteelle.

Suomen jääkiekkoliitto on puolestaan todennut, että Valko-Venäjällä ei pitäisi pelata MM-jääkiekkoa ainakaan nykytilanteessa.

IIHF päättänee Valko-Venäjän kisaisännyydestä vuoden vaihteessa. Marraskuun kokouksessa Fasel myönsi, että Valko-Venäjällä on kisajärjestäjänä ”vakavia haasteita”.

”Valko-Venäjällä esiintyy asioita, joihin meidän on suhtauduttava vakavasti, koska on olemassa huomattava riski, että Minskin nykyisillä haasteilla, Latvian hallitustilanteella ja koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus vuoden 2021 MM-kisoille Minskissä ja Riiassa”, Fasell totesi tiedotteessa.