Ukrainalaista kaivostyöläisten hikeä ja brasilialaista lennokkuutta. Sitä on Shakhtar Donetsk.

Ukrainalainen jalkapallomahti on keskiviikkona lähellä Mestarien liigan alkulohkovaiheen suurinta yllätystä.

Paikka 16 parhaan joukossa on yhden ottelun päässä erittäin tasaisessa B-lohkossa, jossa maanosan suurseuroihin kuuluvat espanjalainen Real Madrid ja italialainen Inter uhkaavat jäädä jatkopelien ulkopuolelle.

Shakhtarin ei pitäisi enää vuonna 2020 kyetä tällaisiin suorituksiin. Seura on pelannut evakossa jo kuusi vuotta. Sotaa paossa.

Ukrainan kielen sana shakhtar tarkoittaa kaivostyöläistä. Donetskin kaupungin syntymäpäivää juhlitaan elokuun lopulla vuosittain. Samaan aikaan vietetään myös kaivostyöläisten juhlapäivää.

Donetsk ja kaivostyö, etenkin hiilikaivokset, ovat kulkeneet käsi kädessä jo Neuvostoliiton päivistä alkaen. Likainen työ, kovuus ja työmoraali ovat kantautuneet myös maan jalkapalloperinteeseen – taidot ja hyökkäyspään luovuus vähemmän.

Shakhtar Donetsk on noussut kuluvalla vuosituhannella Dynamo Kiovan rinnalle Ukrainan suurseuraksi. Suuruuden luojat ovat olleet nykyinen omistaja, miljardööri Rinat Akhmetov ja seuraa vuosina 2004–16 luotsannut romanialainen Mircea Lucescu.

Kaivosbisneksellä maailman 272. rikkaimmaksi ihmiseksi (vuosi 2019, Forbes) noussut Akhmetov tarjosi rahat ja olosuhteet, Lucescu näkemyksensä jalkapallosta.

Lucescu oli valmentanut brassisuuruus Ronaldoa Inter Milanissa vuosina 1998–99 ja ihaili brasialaista taitofutista. Donetskiin oli tullut ensimmäinen brassipelaaja (Brandao) vuonna 2002, mutta Lucescun johdolla Shakhtar alkoi tuoda systemaattisesti nuoria brasseja Ukrainaan.

Shakhtar Donetskin Marlos tuuletti taustalla, kun Deninho upotti pallon Real Madridin verkkoon. Maalivahti Thibaut Courtois makasi lyötynä nurmen pinnassa.­

Lucescun yksinkertaistettu sapluuna oli seuraava: ukrainalaiset puolustavat, brasilialaiset hyökkäävät. Tuohon aikaan Ukrainan liigassa kentällä piti olla viisi kotimaista pelaajaa per joukkue. Shakhtarissa he painottuivat usein puolustuslinjaan.

Konsepti toi historiallista menestystä.

Shakhtar vei Lucescun alaisuudessa kahdeksan Ukrainan mestaruutta. Jättipotti tuli vuonna 2009, kun Shakhtar kukisti ensin verivihollisensa Dynamo Kiovan Uefa-cupin välierissä ja vielä finaalissa Petri Pasasen Werder Bremenin.

Kaivostyöläisistä tuli ensimmäinen ukrainalaisjoukkue, joka voittaa kansainvälisen seurakilpailun maan itsenäistymisen jälkeen.

Kuvaavaa oli, että Uefa-cupin finaalissa Shakhtarin avauskokoonpanossa esiintyi viisi brassia ja 2–1-päättyneen ottelun ukrainalaismaalit tekivät brasilialaiset Luiz Adriano ja Jadson.

Shakhtar hankki pelaajia erityisesti Brasilian alle 20-vuotiaiden maajoukkueesta ja löysi todellisia timantteja.

Nykyhuipuista muun muassa Willian (nykyään Arsenal), Fred (Manchester United), Fernardinho (Manchester City), Douglas Costa (Bayern München) ja Bernard (Everton) ovat saapuneet Brasiliasta Donetskiin ja edenneet sieltä aivan maanosan kirkkaimpiin valoihin.

Shakhtar onkin tienannut kuluvan vuosituhannen aikana satojen miljoonien eurojen voitot myymällä halvalla ostamiaan brasilialaispelaajia eteenpäin. Joukkueen menestys on taannut, että Shakhtarin fanit ovat ottaneet heidät omakseen.

”Raha on pääsyy, miksi pelaajat tulevat Brasiliasta tänne. Lisäksi Länsi-Eurooppa tarjoaa aivan erilaiset elinolosuhteet kuin Brasilia”, Fernandinho on kertonut Global Timesille.

Brassipolku ei tyrehtynyt Lucescun lähtöön vuonna 2016. Portugalin kielen opetelleen seuralegendan seuraajiksi palkattiin kaksi portugalilaisvalmentajaa, Paulo Fonseca ja Luis Castro.

Seuran kykyjenetsintäosaston pomo on portugalilainen Jose Boto. Niinpä nyky-Shakhtarissakin pelaa muikeat 11 brassipelaajaa. Brassipelaajien, etenkin yhtä laadukkaiden kuin ennen, saaminen Donetskiin on kuitenkin vaikeutunut.

Itä-Ukrainan sota pakotti Shakhtarin joukkueen pakenemaan Donetskista 16. toukokuuta vuonna 2014.

”Meille sanottiin, että nyt on lähdettävä nopeasti. En ottanut mitään mukaani kotoa. Lähdimme vain kahdella autollamme pakoon. Vaatteeni roikkuvat naulakoissa siellä tänäkin päivänä”, silloinen Shakhtar-kapteeni Darijo Srna muisteli Guardianille.

Shakhtar Donetskin Mateus Tete (edessä) kamppaili pallosta Real Madridin Ferland Mendyn kanssa joulukuun 1. päivä pelatussa ottelussa.­

Shakhtar on vaeltanut pitkin Ukrainaa evakossa viimeisen kuuden vuoden ajan. Viime toukokuussa seura muutti Kiovaan.

Vuonna 2009 avattu, reilu 52000-paikkainen Donbass Arena seisoo Donetskissa suljettuna ja tyhjillään. Samalla omistaja Akhmetovin bisnekset ja Shakhtarin tulovirrat ovat kärsineet merkittäviä takaiskuja.

Taustaan nähden Shakhtar on pysynyt hämmästyttävän kilpailukykyisenä.

Hallitseva Ukrainan mestari on kaatanut kuluvan kauden Mestarien liigassa Real Madridin kahdesti, pelannut tasan Interin kanssa ja laittanut koko B-lohkon asetelmat uusiksi.

Keskiviikon päätöskierrokselle tultaessa mikä tahansa joukkue voi edetä jatkoon. Toisena oleva Shakhtar (nyt 7 pisteessä) kohtaa Interin (5) ja saksalainen lohkokärki Mönchengladbach (8) Real Madridin (7).

Pelissä on paitsi mehevä yllätys, myös nimekkäiden päävalmentajien Zinedine Zidanen (Real) ja Antonio Conten (Inter) tulevaisuus seuroissaan.

Shakhtarille ja sen kannattajille jatkopaikka toisi iloa vaikeiden aikojen keskelle. Kenties brassipelaajat taituroivat ratkaisumaalin kotimaisten pelaajien pysäyttäessä Romelu Lukakun ja muut Inter-tähdet.

C More Sport -kanavat ja C More -palvelu näyttävät Mestarien liigan alkulohkojen päätöspelit tiistaina ja keskiviikkona. Ottelut alkavat kello 20 ja 22. B-lohkon ottelut ovat vuorossa keskiviikkona kello 22.