Keskiviikkoiltana ratkeaa, pelaako Suomen miesten futsalmaajoukkue ensi vuoden syksyllä lajin MM-turnauksessa. Suomi on siitä yhden ottelun päässä, enää sen pitäisi vain kukistaa riittävällä erolla Serbia MM-jatkokarsinnan toisessa osaottelussa Vantaalla.

Edellinen yritys marraskuussa tyrehtyi koronavirustartuntoihin ja Suomen sekä Serbian joukkueen karanteeneihin. Serbialla on vielä etulyöntiasema 1–0-kotivoiton ansiosta.

Se on selvää, että futsalmaajoukkue on ylittänyt itsensä karsintojen aikana useasti. Euroopan MM-karsinnoissa kuudentoista parhaan joukkoon pääseminen oli jo saavutus sinänsä, puhumattakaan siitä, että Suomi on nyt jatkokarsinnoissa ja kahdeksan parhaan joukossa.

MM-kisoihin pääsee Euroopasta kuusi maata, joista tiensä kisoihin ovat selvittäneet jo Portugali, Espanja, Venäjä ja Kazakstan sekä Tšekki, joka kukisti jatkokarsinnoissa Kroatian.

Suomen joukkue kokoontui yhteen sunnuntaina ja katsoi ensin alkuun entisten maajoukkuepelaajien tekemän videotervehdyksen.

Videolla oli liuta pelaajia, jotka pelasivat nykyisen kapteenin Panu Aution kanssa yhdessä. Yksi heistä oli Jani Modig, joka halusi muistuttaa, missä tilanteessa maajoukkue on jo nyt.

”Sanoin joukkueelle, että Suomen futsalmaajoukkue on mennyt aivan mielettömästi eteenpäin niistä ajoista, kun minä pelasin joukkueessa [vuosina 2001–2011]. Halusin muistuttaa heitä, että he ovat tehneet hirveän duunin, että he ovat päässeet yhden ottelun päähän MM-kisoista”, Modig sanoo.

”Nyt he ovat yksi Euroopan kovimmista joukkueista.”

Pitkälle on tultu lajin ensimmäisistä askelista Suomessa parikymmentä vuotta sitten. Jyväskyläläinen Samu Kytölä kuuluu lajin pioneereihin Suomessa, sillä hän oli perustamassa Kampuksen Dynamon futsaljoukkuetta 2000-luvun alussa.

Kytölä sai syksyllä futsalin Respect-palkinnon pitkäaikaisesta työstään lajin eteen ensin pelaajana ja sitten seuran organisaatiossa. Kaveriporukasta kasvoi joukkue liigaan ja lopulta Uefan Mestarien liigaan.

Kytölä on nähnyt, miten paljon maajoukkue on kehittynyt 2000-luvulla ensin Jouni Pihlajan valmennuksessa ja vuodesta 2013 alkaen kroatialaisen Mićo Martićin alaisuudessa.

”Kehitys on tapahtunut ihan valtavin harppauksin”, Kytölä sanoo.

Hänen mukaansa oli ehdottomasti oikea päätös Palloliitolta palkata Martić päävalmentajaksi ja serbialainen Dušan ”Dule” Matić maajoukkueen maalivahtivalmentajaksi.

Kytölän mielestä maajoukkueen kehittymisen lähelle kansainvälistä huippua huomaa parhaiten joukkuepuolustamisessa ja maalivahtipelaamisessa.

”Maalivahtien torjunta-asennot, sijoittumiset ja pelinavaamiset ovat tosi hiottuja ja Euroopan kärkitasoa. Joukkuepuolustamisessa merkille pantavaa on se, miten pelaajat liikkuvat yhdessä, kommunikoivat, prässäävät ja miten he tukevat toisiaan. Kiinnittäisin huomiota myös fysiikkaan. Maajoukkuepelaajat ovat kaikki huippukunnossa”, Kytölä sanoo.

Maajoukkueen päävalmentaja Martić on puhunut paljon futsalviruksesta. Hän on tartuttanut lajia eteenpäin.

Kapteeni Panu Aution, 35, mukaan Martić on saanut rakkauden lajiin tarttumaan pelaajiin, ja pelaajille on syttynyt intohimo opiskella peliä.

”Meillä on hyvin selkeä pelityyli. Meillä on pelin eri vaiheisiin selkeät ajatukset siitä, mitä haluamme tehdä. Ne ajatukset ovat hyvin loogisia, ja myös pelaajat ymmärtävät hyvin, miksi haluamme tehdä tietyllä tavalla”, Autio sanoo.

Jokaisen pelaamansa ottelun jälkeen joukkue katsoo yhdessä ottelun. Siitä on muodostunut eräänlainen rituaali joukkueelle.

”Pelaajien kesken katsomme ottelun, ja sitten analysoimme virheitä ja hyviä asioita, joita pelissä on tapahtunut. Se on auttanut paljon siihen, että meillä on vuosien varrella syntynyt yhteinen käsitys siitä, miten me haluamme pelata Suomen futsalmaajoukkueessa.”

Kun maajoukkue on kehittynyt, samalla ovat kehittyneet myös kotimaisen liigan joukkueet. Niihin on valunut samoja pelin perusajatuksia, joita futsalmaajoukkueessa on toteutettu.

”Ne ovat invaasiopelin perusperiaatteita, jotka liittyvät tilaan, aikaan, pallonhallintaan ja etenemiseen. Ne liittyvät esimerkiksi siihen, miten merkityksellistä on se, miten paljon pallollisella on tilaa ja aikaa ja miten hyvin palloa prässätään silloin, kun puolustamme tai hyökkäämme”, Autio sanoo.

Aution mukaan Mister (Mićo Martić) on auttanut maajoukkuepelaajia pelin tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä.

”Mitä pelistä pitää lukea ja millaisia viestejä vastustajan joukkueen pelaajien peliasennoista, jalkaisuuksista ja koko joukkueen muodosta voi lukea ja miten sitä pitää hyödyntää.”

Serbia on keskiviikkona pelissä suosikki, mutta onnistumalla optimaalisesti Suomi voi päästä MM-kisoihin.

Kymmenen vuotta sitten vastaavaa tilannetta olisi ollut mahdotonta ajatella. Jani Modigin viimeinen maaottelu vuonna 2011 päättyi MM-karsinnoissa 0–6-tappioon Serbiaa vastaan.

”Minua jännittää. Tuo joukkue on jo näyttänyt, että se pystyy he pystyvät voittamaan minkä tahansa joukkueen maailmassa”, Modig sanoo.

Autio muistaa hyvin, miten joukkue hävisi pari kertaa aivan pystyy Serbialle silloin, kun hän oli vielä maajoukkueuransa alkupuolella.

”Silloin huippumaita vastaan ymmärsi realiteetit, että meillä ei ollut mitään saumaa. Nyt olemme tilanteessa, että tiedämme pystyvämme voittamaan minkä tahansa vastustajan, kun teemme osaamamme asiat niin hyvin kuin pystymme”, Autio sanoo.

Suomi–Serbia kello 18.15 Energia-areenalla ilman yleisöä. Yle TV2 näyttää ottelun.