Espoossa latu tehdään ensimmäistä kertaa asfalttipohjalle. Helsingin Paloheinässä lumetusta ei ole vielä aloitettu.

Tuttu alkutalven ilmiö on taas täällä. Kun Pääkaupunkiseudulle tulee vähintään pari päivää jatkuvat ensimmäiset pakkaset, se merkitsee yleensä myös lumitykkien käynnistymistä.

Espoon Oittaalla 11 lumitykkiä oli päällä jo tiistaina aamupäivällä, ja Vantaan Hakunilassa kahdeksan tykkiä alkoi sylkeä lunta iltapäivällä.

Oittaalla käynnistettiin tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi vielä kaksi tykkiä lisää.

Sääennusteitten mukaan pakkasta on luvassa perjantaihin asti. Vaikka pakkasta on ollut Espoossa ja Vantaalla enimmillään vain runsaat neljä astetta, lumetuksen kannalta suotuisaa on ollut se, että ilma on ollut vuodenaikaan nähden varsin kuivaa.

”Näin kuivaa ei ole ollut pitkään aikaan ensimmäisen tykityksen aikana. Kun tuuli tulee Venäjältä, niin se on kuivaa”, Vantaan laduista vastaava liikuntapaikkamestari Juha Savolainen sanoi HS:lle keskiviikkoaamuna.

Savolaisen mukaan ilman suhteellinen kosteus on ollut yleensä 95–100 prosenttia talven ensimmäisen lumetuksen aikaan, mutta nyt lukema on ollut parhaimmillaan alle 70:n.

”Vaikka tiistaina illalla oli vain yksi aste pakkasta, tuli ihan hyvin lunta. Ei ollut mitään ongelmia. Sekin auttaa, että purovesi on viileää.”

Oittaalla noin 750 metrin mittainen ensilumenlatu rakennetaan nyt ensimmäisen kerran asfalttipohjalle, joka tehtiin viime kesänä.

”Jos ennusteet pitävät kutinsa, tykitämme perjantaiaamuun asti”, kertoi Mika Salo, joka on yksi Oittaan laduntekijöistä.

Salon mukaan Oittaalla on tavoitteena tehdä heti noin 40 sentin paksuinen lumipatja.

Asfalttipohja mahdollistaa sen, että periaatteessa latu voidaan tehdä vähemmällä lumella kuin aikaisemmin.

”Asfalttipohja tekee sen, että meillä menee vähemmän lunta, koska siinä pohjalla ei ole enää epätasaisuuksia. Ne ovat vaatineet huomattavasti enemmän lunta. Pohjan tasaisuus helpottaa levitystä, mutta tarvittavan lumen määrää se ei vähennä. Mitä paksummalle ja reunoilta mahdollisimman leveämmälle saadaan lunta, se estää sen, että se ei mene puhki”, Salo sanoi ja huomautti, että jos vettä alkaa sataa, niin latu menee puhki samalla tavalla kuin hiekkapohjalla.

Oittaalla on jo muutaman vuoden ajan pystytty tykittämään lunta suoraan paanalle, jolloin lumen siirtämisen tarve on pienempää.

Paanan lisäksi kesällä asfaltoitiin hieman sivummalla sijaitseva kenttä, jolle lunta tykitetään kasaan.

”Se on isoin parannus. Nyt saamme käytettyä hyväksi kaikki häntälumetkin. Kun siinä oli ennen hyvinkin karkea sorapohja, niin sinne jouduttiin jättämään maahan sellaiset 30 senttiä lunta.”

Salo ei ottanut kantaa Oittaan ladun avaamisen ajankohtaan, koska hän sanoi sen olevan esimiesten tehtävä.

”Latu aukeaa aikaisintaan lauantaina”, parhaillaan lomalla oleva Espoon laduista vastaava ulkoilupäällikkö Petri Forsman viestitti HS:lle.

Vantaan Juha Savolainen ei osannut vielä sanoa, koska Hakunilassa aukeaa latu.

”Täytyy vielä miettiä, paljonko saadaan tehtyä lunta. Tykit pidetään päällä yötä päivää niin kauan kun on pakkasta.”

Helsingissä lumetusta ei ole vielä aloitettu.

”Paloheinässä on 1,8 kilometrin lenkillä putkitustyö vielä vähän kesken. Kilometrin lenkillä pystyisimme varmaan aloittamaan, mutta emme aloita vielä näillä kahden yön pakkasilla. Ensi viikolla näyttää tulevan 5–6 astetta lämmintä”, liikuntapaikkamestari Mircos Kienanen kertoi.

Tuusulan Hyrylässä on sen sijaan aloitettu lumetustyö.

Monessa paikassa Uudenmaan ulkopuolella on hiihdetty tykkilumiladulla jo pidempään. Pohjoisempana on päässyt hiihtämään jo lokakuun alkupuolta lähtien, ja esimerkiksi Lahdessa 1,5 kilometrin mittainen ensilumen latu avautui 24. marraskuuta.

Helsingissä Kivikon hiihtohalli aukesi lokakuun alussa.

Viime vuonna pääkaupunkiseudun ensimmäinen tykkilumilatu aukesi Oittaalla jo 8. marraskuuta.