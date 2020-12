Litmanen kertoo peliyhtiö Unibetin tiedotteessa joutuneensa miettimään kerran tarkasti Maradonan kohtaamista, sillä molemmat oli kutsuttu samaan Romaniassa pelattavaan hyväntekeväisyysotteluun.

Jari Litmanen on valmentanut myös Suomen 19-vuotiaiden maajoukkuetta.­

Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilija Jari Litmanen myöntää, että ei halunnut tavata marraskuun lopulla kuollutta Diego Maradonaa.

Litmanen avaa suhdettaan rosoisen elämän eläneeseen jalkapallosuuruuteen peliyhtiö Unibetin tiedotteessa.

”En tavannut Maradonaa koskaan, mutta en oikeastaan ikinä halunnutkaan tavata häntä. Lähdin siitä, että hän on minulle esikuva, jonka pidän jossain etäisyyden päässä”, Litmanen kertoo.

”Minulle Diego ei ole joku fyysinen ja henkilökohtainen, vaan hän on jotain paljon suurempaa. Se on jotain henkistä ja hän on jossain tuolla kauempana.”

Litmanen kertoo joutuneensa miettimään kerran tarkasti Maradonan kohtaamista, sillä molemmat oli kutsuttu samaan Romaniassa pelattavaan hyväntekeväisyysotteluun.

Litmanen pyysi järjestäjiltä lisäaikaa päätöksen tekemiseen. Lopulta pulma ratkesi itsestään, kun koko ottelu peruttiin.

”En varmaan viikkoon nukkunut kunnolla, kun mietin asiaa”, Litmanen muistelee.

”Se oli kuitenkin minulle hyvin vaikea tilanne.”

Maradona kuoli 25. marraskuuta. Litmanen kiinnitti jo tuolloin huomiota Maradonan kahteen puoleen.

”Diego oli yksi jalkapallohistorian parhaista pelaajista sekä koko urheiluhistorian tunnetuimpia henkilöitä. Samalla hänellä oli koko elämänsä ajan ongelma hallita omaa elämäänsä. Hänen ympärillään on aina tapahtunut, niin hyvässä kuin pahassa”, Litmanen kommentoi tuolloin.

Litmanen kertoo olevanssa innoissaan uudesta valmennuspestistään Kakkosessa pelaavan Lahden Reippaan kanssa. Hän toimii kasvattajaseurassaan lapsuudenystävänsä ja entisen maajoukkuepelaajan Tommi Kautosen apuvalmentajana.

”Augen ei tarvinnut asiaa minulle kahta kertaa sanoa”, Litmanen kuvailee reaktiotaan Kautosen pyyntöön lähteä mukaan seuraan.

Litmanen, 49, on osallistunut jo muutamiin harjoituksiin apuvalmentajan ja pelaajan roolissa. Hän ei ole paikalla Lahdessa joka viikko, mutta osallistuu valmennukseen etänä kotoaan Tallinnasta.

Litmanen lähti maailmalle Reippaasta 30 vuotta sitten, eikä ole lopettanut virallisesti peliuraansa. Hän ei sulje pois, että pelaisi Reippaan riveissä ensi kaudella.

”Keskitytään nyt harjoittelemiseen, ja mennään ennen kaikkea joukkue ja seura edellä. Se mitä minä tulen tekemään mahdollisesti jatkossa jää vielä vähän auki.”