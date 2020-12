Suomen golfin ykköspelaajalla Sami Välimäellä on poikkeuksellisen paljon saavutettavaa torstaina Dubaissa alkavassa Euroopan-kiertueen finaalissa.

Tulokaskauttaan pelaava Välimäki on ennen finaalia sijalla 18 kiertueen rankingissa (Race to Dubai), mutta hänellä on teoreettinen mahdollisuus nousta jopa ykköseksi. Se vaatisi tosin finaalin voittoa, eikä sekään välttämättä riittäisi.

Kilpailun palkintopotti on kahdeksan miljoonaa dollaria eli noin 6,6 miljoonaa euroa. Kun mukana on vain 65 pelaajaa, ja kaikki pelaavat täydet neljä kierrosta, viimeisetkin saavat runsaat 20 000 euroa.

Välimäen, 22, tienestit pääkiertueen tulokaskaudella ovat tähän mennessä lähes 617 000 euroa.

Välimäen ei tarvitse parantaa sijoitustaan rankingissa kuin yhdellä pykälällä, niin hän ottaa nimiinsä ennätyksen kaikkien aikojen korkeimmalle sijoittuneena suomalaisena.

Nyt sitä meriittiä pitää hallussaan Suomen menestynein pelaaja Mikko Ilonen, joka sijoittui 18:nneksi vuonna 2014. Silloin hän saavutti uransa viidestä pääkiertueen voitosta kaksi ja parhaan major-sijoituksen oltuaan seitsemäs US PGA Championshipissä.

Merkittävä bonus kauden menestyksestä on realisoitumassa ensi kesänä, sillä Välimäki on kiinni paikassa Euroopan major-kilpailuun The Open Championshipiin.

Sinne valitaan pelaajat noin 30:ssä eri kategoriassa. Niistä yhdessä paikan saa edellisen kauden Euroopan-kiertueen rankingin 30 parasta.

Jos siis Välimäki säilyttää paikkansa 30 parhaan joukossa, hän saa paikan The Openiin, joka oli päättyvällä kaudella ainoa koronapandemian takia peruttu major-kilpailu.

Välimäen valmentaja Timo Karvinen kertoi keskiviikkona HS:lle, että kaksikko on noteerannut tämän major-mahdollisuuden.

”Mutta ei sitä ole liiemmin vielä ajateltu”, Karvinen sanoi.

Jos päättyvä kausi olisi edennyt normaalisti, Välimäki olisi pyrkinyt hankkimaan paikan karsintojen kautta sekä US Openiin että The Openiin, mutta niitä karsintoja ei järjestetty.

Sen sijaan Välimäki sai uransa ensimmäisen major-paikan US Openiin Britanniassa kesällä käytyjen kilpailujen minirankingin kautta.

Jo aiemmin Välimäki on kertonut, että hänen tavoitteenaan on nousta maailmanlistalla 50 parhaan joukkoon, jolloin pääsy major-kisoihin järjestyisi sitä kautta. Tällä viikolla hänen sijoituksensa on uran toistaiseksi paras, 85:s.

”Tässä on yritetty pitää jalat maassa ja mennä sinne 50:n joukkoon. Sinne ollaan matkalla. On vain ajan kysymys, milloin se tulee”, Karvinen sanoi.

Välimäki on myös yksi ehdokkaista vuoden tulokkaaksi. Valinta tapahtunee rankingin mukaan, joten vahvoilla on major-voittaja ja maailmanlistalla seitsemäntenä oleva amerikkalainen Collin Morikawa.

Hän on rankingissa kolmantena vaikka on pelannut vain viisi Euroopan-kiertueeseen laskettavaa kilpailua. Niistä kolme on majoreita ja kaksi World Golf Championship -sarjan kisoja.

Tulokkaista Välimäen edellä rankingissa (13:s) on myös Tanskan Rasmus Højgaard, joka on voittanut tällä kaudella kaksi kilpailua. Välimäellä on yksi voitto ja yksi kakkossija.

Viime viikolla Välimäki jakoi Dubaissa nousujohteisen suorituksen jälkeen 13. sijaa kilpailussa, jossa oli hurja tulostaso.

Finaali pelataan erityyppisellä ja erittäin pitkällä kentällä, jonka väylien yhteispituus on yli 7 000 metriä.

”Viime viikon kisa oli Samilta hyvää pallonlyömistä, joka finaalissa on tärkeää. Nyt griinit ovat isoja, mutta kohteet pieniä, kun ne tehdään tiukoiksi lipunpaikoilla. Paljon on pelissä. Itselläni on tunne, että Sami on aika hyvässä kunnossa. Luulen, että menestymiselle ei ole mitään jarruja, jos vain hän saa hommat rullaamaan”, Karvinen sanoi.

Finaalin toinen suomalainen on Kalle Samooja, joka on rankingissa sijalla 46.