Turun raveissa lauantaina Tahtovan kuiva kausi voi päättyä, sillä tuoreimmat kisat kielivät nousukunnosta.

Tahtova (kohde 4) on kiiruhtanut urallaan ensimmäisenä paalulle peräti 19 kertaa, mutta viimeiseen kahteen vuoteen saldoon on tullut täydennystä vain kahdesti.

Turussa kuiva kausi voi päättyä, sillä tuoreimmat kisat kielivät nousukunnosta. Mitalisijoille vain ei ole ollut asiaa, kun kiritilat ovat olleet ummessa.

Viimeksi Kouvolan laatulähdössä ruuna olisi vapaaksi päästessään haastanut jopa isokenkäiset Rokin Maxin ja Pyörylän Paronin. Nyt rima laskee, ja mahdollisuuden saadessaan Kimmo Kortesadon valmennettava pystyy pärjäämään.

HS:n toinen piikki on avauskohteen Don Williams. Pitkien matkojen jyrä on mielitehtävässään. Alla on kolme kiitettävää suoritusta, eikä lauantainen vastus ole kovimmasta päästä. Lempinimeä Pulla kantava ranskalaissukuinen ori on helppo luottaa varmaksi.

Toto75-kierros 51 Turku, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 11 (3,6)

2. lähtö: 14,13,2 (11,12)

3. lähtö: 9,1 (8,3)

4. lähtö: 8 (1,11)

5. lähtö: kaikki 12 hevosta

6. lähtö: 2,10,3 (4,12)

7. lähtö: 2,5,7,8 (4,6)

43,20 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (12.12.) klo 15.

Kari Linna