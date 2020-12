Kauhajoelle on rakenteilla Suomen paras korishalli – ”Pääsemme iänikuisista puolapuista eroon”

Kauhajoen koripallohallin on määrä valmistua syksyllä 2022.

Kauhajoella on näillä näkymin vuoden 2022 syksyllä Suomen paras koripallohalli, mikäli hallihanke etenee suunnitellusti. Torstaina julkistettu hanke vaatii toteutuakseen vielä Kauhajoen kaupungin tukea ja siksi hanke odottaa Kauhajoen kaupunginvaltuuston hyväksyntää ensi maanantaina.

Kaupunginhallitus on jo päättänyt vuokrata tontin halliyhtiölle ja ehdottaa valtuustolle asiaa.

Koripallon lisäksi tapahtumahallissa voidaan pelata myös kansainvälisiä salibandy- tai lentopallo-otteluita. Korisliigassa pelaavalle Karhu Basketille hallihanke on merkittävä parannus koripallon olosuhteisiin.

”Hallihanke tarkoittaa Karhu Basketille seuraavaa askelta eteenpäin. Pääsemme iänikuisista puolapuista eroon ja pääsemme toimimaan nykyaikaisessa ympäristössä. Tähtäimemme on Korisliigassa ja mahdollisesti myös eurokentillä. Halli mahdollistaa toiminnan kehittämisen seuraavalle asteelle”, Karhu Basket ry:n puheenjohtaja Vesa Ojala sanoo.

Ojalan mukaan Kauhajoen halli on selvästi suomalaisen koripallon ykköshalli valmistuessaan.

”Suunnittelussa on mietitty joukkueen jokapäiväisestä tekemistä. Joukkueen ammattimaisille toiminnoille on tilaa 800 neliötä. Halli on kansainväliset mitat täyttävä.”

Havainnekuva näyttää, miltä Kauhajoen koripallohalli näyttäisi ulkoapäin.­

Koripalloliiton toimitusjohtajan Ari Tammivaaran mukaan Kauhajoen hallihanke on merkittävä suomalaiselle koripallolle. Viime aikoina suomalaisen koripallon piirissä on nimenomaan puhuttu olosuhteiden kehittämisestä.

”Hanke on esimerkki siitä, miten yksi liigaseura ottaa asian haltuunsa ja nostaa olosuhteet sille tasolle, että liiga voisi olla jokin päivä täysammattilaisliiga. Siitä tulee hieno halli”, Tammivaara sanoo.

Kauhajoen hallista rakennetaan tapahtuma-areenaa, joka mahdollistaa myös konsertit ja muut tapahtumat. Otteluissa katsomopaikkoja on 2 300. Konserteissa katsomopaikkoja olisi yhteensä 3 600, kun kenttäalue voidaan ottaa käyttöön katsojille.

Ojalan mukaan Kauhajoen halli on eräällä tapaa kopio Seinäjoen Jalkapallokerhon jalkapallostadionista, mutta katettu ja pienempi versio.

Hallin rakentamiseksi on perustettu halliyhtiö KB Areena Kauhajoki Oy. Karhu Basket ry on yksi halliyhtiön käyttäjistä, joka maksaa vuokraa hallin käytöstä. Karhu Basket ry:n taustavoimat ovat sijoittamassa halliyhtiöön.

”Hallin operaattoriksi tulee tapahtumayhtiö. Kiinteistöyhtiö rakentaa hallin, ja siinä ovat niin sanotut ankkurisijoittajat mukana. Yrityksille ja henkilöille myydään osuuksia halliyhtiöstä.”