HJK:n 27-vuotias laitapuolustaja Alho siirtyy vapaalla siirrolla Unkarin liigaan.

Jalkapallon viisinkertainen Suomen mestari Nikolai Alho siirtyy HS:n tietojen mukaan Unkarin pääsarjaan MTK Budapestiin. Alhon sopimus Veikkausliigan mestaruuden voittaneen HJK:n kanssa päättyi tähän kauteen, joten hän siirtyy vapaalla siirrolla budapestiläisseuraan.

HS:n tietojen mukaan Alhon sopimus on puolitoistavuotinen.

27-vuotias Alho ei ole viime vuosina peitellyt haluaan siirtyä ulkomaille johonkin kovempaan sarjaan. Tiettävästi myös kakkosbundesliigassa oli seuroja, jotka olivat hänestä kiinnostuneita.

Alhon uran toistaiseksi ainoa visiitti ulkomaille tapahtui vuonna 2017, kun hän pelasi Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa kauden. Kotimaassa Alho on pelannut HJK:ssa, jossa otteluita on kertynyt 221 ja maaleja 25, sekä Lahdessa lainapelaajana kaudella 2012.

Viime syksynä A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva nosti Alhon maajoukkueryhmään mukaan. Laitapuolustaja teki läpimurtonsa maajoukkueessa ja pelasi syksyllä kuudessa maaottelussa. Ennen syksyä hän oli pelannut A-maajoukkueessa vain yhden ottelun, joka oli hänen debyyttinsä vuonna 2014.

Siirto ulkomaille voi kohentaa Alhon asemaa A-maajoukkueessa ensi kesän EM-kisajoukkueen valintoja silmällä pitäen.

MTK Budapest on Unkarin menestyneimpiä jalkapalloseuroja ja on voittanut Unkarin mestaruuden 23 kertaa ja Unkarin cupin 12 kertaa. MTK on tällä hetkellä talvitauolla olevassa Unkarin liigassa kuudennella sijalla.

MTK:n päävalmentaja on saksalainen Michael Boris, joka on aiemmin valmentanut muun muassa Unkarin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa ja lisäksi lukuisissa alasarjaseuroissa Saksassa. Vuosina 2010–2011 hän valmensi Schalken kakkosjoukkuetta.

