Liigan on tarkoitus jatkua 26. joulukuuta.

Jääkiekon miesten Liigassa otetaan käyttöön kokovisiirit, kun sarja jatkuu. Tositoimiin on tarkoitus päästä 26. joulukuuta, jos koronavirustilanne sen sallii.

Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kertoo, että asiasta on keskusteltu jo kesästä lähtien, ja päätös tehtiin reilu kuukausi sitten. Keskiviikkona seurat ottivat uudet kypärät käyttöön harjoituksissa.

”Ei ollut tavaraa Suomessa, niin piti odottaa”, Järvelä sanoo.

Kokovisiiri on malli, jota ovat käyttäneet yleensä kasvoihinsa vammoja saaneet pelaajat. Järvelä arvioi, että tuotekehitystä saattaa olla tulossa.

”Ulkonäöltään ollut varmaan 80-luvulta asti samannäköinen. Kun käyttötarvetta näyttää tulevan ja käyttö yleistyy, varmaan tuotekehittelyäkin tapahtuu.”

Termi ”kokovisiiri” on hieman harhaanjohtava, sillä visiiri ei peitä suuta, vaan visiirin alaosassa on hengitysaukot. Järvelän mukaan visiiri auttaa kuitenkin merkittävästi altistumisen välttämisessä ja ehkäisee altistumisia.

”Aukot ovat alaspäin, ja visiiri peittää kasvot, joten pisaratartunta ei tule nenään tai silmien alueelle. Lisäksi visiiri suojaa kasvoja kontakteilta.”

Kokovisiirejä käyttämällä mahdollisissa koronavirustapauksissa karanteeniin asetetaan vain tartunnan saaneen pelaajan joukkue. Vastustajan ei katsota altistuneen.

Sportin Jonne Virtanen kommentoi kokovisiiriä Twitter-päivityksessään.

”Haluanko käyttää kokopleksiä? En. Suojaako se mun mielestä koronalta? Ei. Mutta Liiga ja pelaajat tekee niinku THL ja tartuntalääkärit suosittelee. Jaksetaan ny uskoa et ne tietää meitä enemmän näist. Näin toimimal ollaan saatu turvallinen ottelutapahtuma aikaseks tähänki asti”, Virtanen kirjoittaa.

”Ollaan kuitenki saatu pelattua peleja parin tonnin yleisöllä. Länsinaapuris on kokonaiset 8 katsojaa ja itänaapuri nyt on päättäny et kaikki kokeilee koronan et enemmän ku paremmin ollaan tähänki asti selviydytty.”