Fakta Molemmilla yksi tappio

■ Antony Joshua on otellut ammattilaisena 24 kertaa. Tyrmäysvoittoja on 21 ja tappioita yksi. Joshua on myös Lontoon vuoden 2012 olympialaisten raskaansarjan olympiavoittaja.

■ Joshualla on WBA:n, WBO:n, IBF:n sekä pienemmän IBO-liiton mestaruusvyöt.

■ Kubrat Pulev on otellut ammattilaisena 29 kertaa. Tyrmäysvoittoja on 14 ja tappioita yksi. Amatöörinä paras saavutus oli EM-kulta vuonna 2008.

■ Joshuan ja Pulevin raskaansarjan titteliottelun arvioidaan alkavan lauantaina noin kello 22.30 eli kello 0.30 Suomen aikaa. Britanniassa ottelu näytetään erillismaksuisena palveluna. Hinta on 24,95 puntaa (27,45 euroa). Ottelun näkymisestä Suomessa ei ole tiedotettu.